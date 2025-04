Prosciutto crudo, addio a pellicole e incarti del salumiere: quando arrivi a casa avvolgilo solo così | Dura 10 volte tanto e non cambia mai sapore

Quante volte vi è capitato di acquistare un delizioso prosciutto crudo e vederlo deperire rapidamente una volta a casa, nonostante la cura nell’avvolgerlo?

Finalmente, una svolta sta per semplificare la conservazione di questo pregiato salume, liberandoci dalla necessità di incarti multipli e pellicole spesso inefficaci.

Il segreto rivelato promette una durata incredibilmente estesa, mantenendo intatto il gusto autentico che tanto amiamo.

Immaginate di poter gustare una fetta come appena tagliata anche dopo giorni dall’acquisto, senza alcuna alterazione di sapore o consistenza.

Questo metodo innovativo è pronto a diventare un alleato prezioso nelle nostre cucine, ottimizzando la conservazione e riducendo gli sprechi.

In pochi conoscono questo metodo

La conservazione degli alimenti è una necessità ancestrale, evolutasi dalla semplice garanzia di commestibilità al mantenimento di fragranza e proprietà organolettiche. L’acquisto di prosciutto affettato, pur comodo, pone sfide nella sua conservazione domestica, data la sua tendenza a deteriorarsi rapidamente. Per preservarne al meglio le qualità, è cruciale adottare strategie mirate. Non tutti i salumi si conservano allo stesso modo: quelli stagionati resistono meglio di cotti o freschi, e interi meglio che affettati, con il congelamento sempre sconsigliato. Per una conservazione sicura, è primario acquistare prodotti di qualità, lavorati nel rispetto delle norme igieniche. Per scorte, meglio preferire pezzi interi o tranci sottovuoto da affettare al momento, evitando l’ossidazione.

I salumi stagionati interi vanno appesi in luoghi freschi e asciutti, protetti dopo il taglio. I tranci sottovuoto stagionati si conservano in luoghi freschi, mentre i cotti in frigorifero (4/5 °C). L’affettato al banco, invece, andrebbe consumato in giornata per evitare l’ossidazione causa di alterazione di gusto e colore. Similmente, i preaffettati in vaschetta andrebbero consumati rapidamente, rispettando la scadenza e conservandoli aperti per massimo un giorno (cotti) o 2-3 giorni (stagionati) in contenitori ermetici o avvolti in carta forno e alluminio per non assorbire odori.

La collocazione in frigorifero varia

L’affettato e i tranci cotti nel comparto carne/formaggi (più freddo), gli stagionati anche nella parte alta. Tuttavia, l’impatto sulla qualità organolettica è limitato e risolvibile lasciando il prodotto a temperatura ambiente una quindicina di minuti prima del consumo. Questa accortezza esalta al meglio il sapore del prosciutto.

La soluzione più efficace per prolungare la freschezza del prosciutto crudo affettato fino a dieci volte, mantenendone inalterato il sapore, è richiederne il confezionamento sottovuoto al momento dell’acquisto. Questo sigillo protettivo lo isola dall’aria, dall’umidità e dagli odori, preservandone la qualità in modo sorprendente. Un piccolo gesto per un grande risultato in termini di conservazione e gusto.