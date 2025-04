Questa è la scatoletta di tonno più buona sul mercato: la paghi pochissimo ma è la migliore | Ha superato tutti i test

La migliore scatoletta di tonno non è quella che paghi di più, anzi. Il più buono sul mercato costa molto poco.

Il tonno in scatola è da sempre uno degli alimenti più presenti nelle cucine italiane. Pratico, veloce da usare e ricco di gusto, rappresenta un jolly perfetto per insalate, primi piatti o spuntini dell’ultimo minuto. La sua popolarità è dovuta soprattutto alla possibilità di averlo sempre a portata di mano.

Nel tempo poi le aziende produttrici hanno cominciato a puntare non solo sul sapore, ma anche su aspetti come la sostenibilità della pesca e la qualità degli ingredienti. I consumatori oggi sono sempre più attenti all’ambiente e vogliono sapere da dove proviene il pesce e in che modo è stato lavorato.

Chiaramente tutti i tonni in scatola si equivalgono. Esistono differenze evidenti tra un prodotto e l’altro, dal tipo di pesce utilizzato alla qualità dell’olio impiegato, che ne determinano anche il prezzo. È importante saper leggere le etichette e confrontare i prodotti.

Ma siamo sicuri che il tonno in scatola migliore è quello che costa di più? Prezzo più basso non è sinonimo di qualità inferiore. Anzi.

La scatoletta di tonno più buona cosa poco

Come suo solito, per aiutare i consumatori a scegliere consapevolmente Altroconsumo ha pubblicato una classifica aggiornata dei migliori tonni in scatola sul mercato. Il test ha esaminato 30 prodotti, valutando diversi aspetti che vanno dalla qualità alle etichette più chiare, fino alla eventuale presenza di contaminanti.

Le marche sono le più varie, tra le più note e blasonate fino a quelle di discount. E i risultati non sono proprio quelli che tutti si aspettavano, anzi, hanno riservato alcune sorprese.

Il risultato che non ti aspetti

Sul podio tra le marche conosciute troviamo As do Mar che si piazza ai primi due posti con due prodotti diversi, e al terzo il tonno Selex, considerato ottimo per il rapporto qualità-prezzo. Molto buoni anche i prodotti Callipo, Fratelli Carli e Rio Mare, che hanno ricevuto punteggi alti sia per l’aspetto sensoriale che per la composizione nutrizionale. Questi marchi rappresentano una scelta affidabile per chi è disposto a spendere qualcosa in più per un prodotto di fascia medio-alta.

Mentre tra i marchi più accessibili troviamo Nostromo e Mare Aperto che pur non essendo tra i primi in classifica offrono una qualità più che soddisfacente a prezzi contenuti. E poi, tra i marchi venduti nei discount spicca Nixe, il tonno a marchio Lidl, che ha ottenuto un punteggio molto positivo. Considerato uno dei migliori nel rapporto qualità-prezzo, è un’ottima alternativa per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla sicurezza alimentare. Ma segnaliamo anche il tonno Athena venduto da Eurospin.