Queste marche di pneumatici sono le meno affidabili sul mercato: l’ha rivelato un gommista di 60 anni | Se li hai montati cambiali subito

Rivelazione shock: ecco le marche di pneumatici da evitare, direttamente dalla voce autorevole di un gommista con una lunga carriera alle spalle.

La sicurezza stradale passa anche dalla scelta degli pneumatici, un elemento spesso sottovalutato ma cruciale per la tenuta di strada e la risposta del veicolo.

Un gommista con sessant’anni di esperienza nel settore ha recentemente lanciato un allarme su alcune marche presenti sul mercato, etichettandole come le meno affidabili in assoluto.

La sua lunga carriera lo ha portato a osservare da vicino le performance e i problemi ricorrenti di diverse case produttrici, giungendo a conclusioni che potrebbero sorprendere molti automobilisti.

Se la vostra auto monta pneumatici di questi marchi, l’esperto consiglia una verifica immediata e, in alcuni casi, una sostituzione tempestiva per garantire la vostra incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Meglio starne alla larga

Esistono diverse marche di pneumatici sul mercato, ognuna delle quali promette prestazioni ottimali in base a fattori come durata, aderenza e consumo di carburante. Le differenze tra un marchio e l’altro non sono sempre evidenti a un occhio inesperto, ma possono fare una differenza significativa nella vita quotidiana di chi guida, impattando direttamente sulla sicurezza e sull’esperienza di guida complessiva. Proprio in questo contesto di cruciale importanza della qualità e dell’affidabilità degli pneumatici, una recente indagine condotta dall’OCU (Organizzazione de Consumidores y Usuarios) su oltre 52.000 automobilisti europei ha stilato una classifica rivelatoria sulle marche di pneumatici più e meno affidabili.

Secondo i risultati di questo ampio sondaggio, il marchio che ha registrato le prestazioni peggiori in termini di durata è Mabor, con una media di soli 29.408 chilometri percorsi prima di richiedere la sostituzione. Barum e Kumho completano la lista delle marche meno affidabili, con rispettivamente 30.149 e 34.701 chilometri. Dall’altra parte della classifica, emergono Yokohama, Michelin e Vredestein come i marchi più affidabili, con una durata media di oltre 40.000 chilometri. Yokohama, in particolare, si posiziona al primo posto con una media di 44.634 chilometri, seguita da Michelin con 44.187 chilometri.

Controlla gli pneumatici della tua auto

Questo evidenzia come, per molti automobilisti, l’investimento in marchi noti e con una solida reputazione possa tradursi in una maggiore durata e, di conseguenza, in una maggiore affidabilità e sicurezza delle gomme nel lungo periodo.

Pertanto, il consiglio esperto del gommista sessantenne, alla luce di questi dati concreti, acquista ancora più valore: se la vostra auto monta pneumatici appartenenti alle marche meno affidabili evidenziate dall’indagine, una verifica accurata e una potenziale sostituzione potrebbero essere interventi saggi e responsabili per la vostra sicurezza e quella degli altri utenti della strada.