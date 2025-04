UFFICIALE LEGGE 104, da stanotte ai famigliari viene data un’auto gratis: te la deve dare lo Stato per legge

Con la Legge 104 da ora anche i familiari possono ricevere un’auto gratis. Non c’è dubbio, gli viene assegnata automaticamente.

La Legge 104 è una legge molto importante in Italia che serve a tutelare le persone con disabilità e anche chi se ne prende cura. Grazie a questa normativa ci sono diversi aiuti per rendere la vita un po’ più semplice a chi affronta ogni giorno difficoltà legate alla salute. Che non sono poche.

Tra i benefici di chi ne usufruisce ci sono ad esempio permessi sul lavoro, sconti su alcune spese, agevolazioni per l’acquisto di auto e anche diritti particolari. Insomma, è una legge che cerca di proteggere davvero chi ha bisogno, degna di un Paese civile e che sta facendo dell’inclusività il suo obiettivo.

Negli anni è stata aggiornata più volte per includere nuovi aiuti e situazioni. E proprio recentemente è arrivata una conferma ufficiale su un punto che ha fatto molto parlare: quello dell’auto gratuita per i familiari.

Ma cosa significa davvero auto gratis? A prima vista può sembrare incredibile, ma andiamo a scoprire come funziona.

Legge 104: auto gratis per i familiari

La notizia ha dell’incredibile davvero: lo Stato regala automobili a chi è in 104? In realtà non funziona proprio così, anche se il vantaggio c’è ed è importante sottolinearlo e portarne a conoscenza chi magari potrebbe essere interessato all’argomento.

Perché le difficoltà di chi si prende cura di una persona disabile – oltre quelle oggettive del disabile stesso, s’intende – sono davvero tante e tali che noi non possiamo nemmeno immaginare. Quindi ben venga ogni tipo di aiuto che possa alleggerire un po’ il peso.

Un aiuto che alleggerisce il peso

Si tratta infatti proprio di un aiuto previsto quando una persona con disabilità eredita un’auto da un familiare, oppure quando un familiare tutore eredita un’auto da chi aveva diritto alla 104. In questi casi, ci sono grandi agevolazioni fiscali, e il passaggio di proprietà può avvenire senza costi.

Quindi, la macchina può risultare gratis. Insomma, la legge protegge il passaggio di certi beni, come l’auto, senza tasse o spese burocratiche pesanti. Questo vale solo in determinate condizioni, quando cioè si rientra nei parametri previsti dalla 104. In altre parole, il diritto riguarda il passaggio gratuito – o fortemente agevolato – dell’automobile di proprietà del genitore o tutore, in caso di decesso. La persona disabile o il familiare che lo assiste in modo continuativo può ereditare il mezzo senza dover sostenere costi aggiuntivi, grazie alle disposizioni contenute nella Legge 104.