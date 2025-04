200€ in più al mese: come guadagnarli e avere una seconda entrata fissa ogni mese

In tempi in cui è sempre più necessario mettere soldi da parte, ecco la tecnica per riuscire a risparmiare fino a 200 euro.

La parola d’ordine degli ultimi anni è: risparmio. Mettere soldi da parte è diventato sempre più difficile – se non impossibile – soprattutto quando si è costretti a far fronte a tantissime spese, sempre più alte.

L’aumento dei costi delle materie prime e l’innalzamento dei prezzi degli oggetti di prima necessità, ha messo in ginocchio i consumatori che, il più delle volte, arrivano a fine mese con il conto in rosso.

Cosa fare, dunque, per mettere un po’ di denaro da parte e riuscire anche a togliersi qualche sfizio? Esiste una tecnica che pochi ancora conoscono, ma che si è rivelata efficace per chi l’ha testata.

In questo modo si ha la possibilità di mettere da parte delle somme sempre più alte e ritrovarsi a fine mese con un bel gruzzoletto da usare per i propri sfizi.

Italiani in difficoltà: così non si hanno risparmi

Un rapporto di Eurostat ha evidenziato come gli italiani siano economicamente in seria difficoltà: le statistiche rivelano che il 63% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese, mentre oltre la metà degli italiani – ben il 57% – ha problemi a far quadrare i conti. Ad incidere su questa condizione così diffusa sono l’aumento dei costi delle bollette di luce e gas, il caro-prezzi dei generi alimentari e di altri beni di consumo. Le difficoltà economiche dei consumatori si traducono nell’incapacità di coprire le spese essenziali come affitto, mutuo o alimentari, mentre molti sono costretti a fare delle importanti rinunce o chiedere aiuti ad amici, familiari o enti di beneficienza.

In un’epoca storica in cui il risparmio sembra una pratica quasi impossibile, sono stati studiati una serie di tecniche e stratagemmi che potrebbero aiutare in modo significativo i consumatori. A dare una mano a questi ultimi è stata proprio la tecnologia: sono state sviluppate delle applicazioni specifiche che tengono conto delle spese e delle entrate, e che prevedono anche una funzione salvadanaio. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono.

Così si risparmiano fino a 200 euro al mese

Satispay è un’applicazione nata con l’intento di agevolare i pagamenti e l’invio di denaro, oltre a favorire il risparmio in modo facile e veloce. Nata come una soluzione alternativa ai tradizionali metodi di pagamento, permette anche di gestire i risparmi con la funzione salvadanaio.

Utilizzandola si possono mettere da parte delle somme digitali, creare un fondo personalizzato o condiviso con gli utenti. Ad esempio, se si fissa come obiettivo 200 euro, questo può essere facilmente raggiunto attraverso vari metodi: si possono arrotondare gli spiccioli delle spese o si può mettere da parte il cashback ricevuto. In questo modo si può fare economia senza troppa fatica.