Caldaie, l’UE ha deciso e ha varato la nuova legge: da oggi la paghi a peso d’oro | Non vogliono più che usi il gas

Cambiano le regole sulle caldaie: l’Unione Europea avvia le penalità sui sistemi a gas e la stretta sull’efficienza energetica.

L’Unione Europea ha compiuto un passo decisivo nella transizione ecologica, andando a colpire direttamente la caldaia a gas.

Dal 2029, infatti, l’installazione di nuovi sistemi alimentati esclusivamente a combustibili fossili sarà vietata.

La Commissione europea ha approvato il nuovo regolamento sull’Ecodesign, che impone criteri di efficienza energetica più stringenti.

In concreto, ciò significa che le caldaie a gas non potranno più essere vendute sul mercato se non rispettano soglie elevate di rendimento stagionale e basse emissioni.

Addio caldaie a gas: cosa cambia dal 2029 per i sistemi di riscaldamento domestico

La normativa entrerà in vigore formalmente il 1° gennaio 2025, ma con una deroga che concede tempo fino al 2029 per adeguarsi. Questa transizione avrà un impatto diretto su costi, incentivi e abitudini dei cittadini. Il nuovo regolamento, infatti, non solo vieta l’installazione di caldaie esclusivamente a gas nei prossimi anni, ma interviene anche sul fronte degli incentivi economici. A partire dal 2025, le caldaie a gas non potranno più accedere a fondi pubblici europei destinati all’efficientamento energetico.

In Italia questo si tradurrà nella progressiva esclusione delle caldaie a condensazione dai bonus edilizi, come l’Ecobonus o il Superbonus. Al contrario, saranno premiati impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, il prezzo delle caldaie tradizionali è destinato ad aumentare. Si prevede una vera e propria impennata dei costi per chi sceglierà di rimanere legato al gas. In questo modo l’Unione Europea vuole spingere famiglie e imprese a considerare il gas una risorsa obsoleta, inquinante e, presto, anche economicamente svantaggiosa.

Verso le pompe di calore: la svolta sostenibile per riscaldare la casa

La normativa spinge in modo evidente verso l’adozione delle pompe di calore, considerate dalla Commissione la soluzione più efficiente e sostenibile per il riscaldamento domestico. Questi dispositivi, che sfruttano energia elettrica e fonti rinnovabili, sono attualmente accessibili tramite incentivi e detrazioni fiscali. Anche i sistemi ibridi, che combinano caldaia a gas e pompa di calore, potranno restare in commercio oltre il 2029, purché rispettino i limiti ambientali fissati.

Il piano dell’UE mira alla piena decarbonizzazione del settore residenziale entro il 2050, e il primo passo concreto è proprio la limitazione delle caldaie alimentate a combustibili fossili. Secondo le stime della Commissione, questa transizione permetterà di ridurre sensibilmente le emissioni di CO₂ legate al riscaldamento domestico, uno dei comparti più inquinanti. I produttori, nel frattempo, stanno rivedendo i loro cataloghi per restare competitivi sul nuovo mercato energetico europeo.