È lui il coccodrillo più grande al mondo: ha le dimensioni di un’ambulanza e pesa come una Fiat Panda | Sembra un dinosauro estinto

Il coccodrillo più grande del mondo è enorme e ha persino un nome. Trovarselo davanti è un’esperienza terrificante.

Forse non lo sai ma i coccodrilli sono tra gli animali più antichi del pianeta. Esistono da milioni di anni e sembrano in effetti quasi usciti da un’altra epoca. Come i dinosauri. Con quello sguardo che pare immobile, gli occhi freddi e glaciali, fanno davvero paura, anche solo a guardarli da lontano.

Vivono per lo più in acque calde e tranquille, come fiumi e paludi, e proprio come vediamo nei film passano ore immobili a filo d’acqua, aspettando il momento giusto per agire. Silenziosi, pazienti e letali.

Tra le loro caratteristiche più note ci sono la forza e la resistenza. Una bocca enorme capace di acchiappare prede molto più grosse e ucciderle, e senza lasciare quasi mai scampo, ne fa delle perfette macchine da guerra.

Ma è la taglia in certi casi a lasciare davvero a bocca aperta. Alcuni esemplari possono raggiungere dimensioni spaventose. E quando si parla di giganti, ce n’è uno che ha battuto ogni record, diventando una vera leggenda, non solo per la sua stazza, ma per la lunga vita e la sua storia.

Il coccodrillo più grande del mondo

Questo gigante è stato trovato nel nord dell’Australia, dove si aggirava vicino a un fiume e con la sua stazza spaventava i pescatori e danneggiava le barche. Troppo pericoloso per restare libero, è stato catturato e trasferito in un parco naturale su un’isoletta tropicale chiamata Green Island, diventando una vera attrazione per chiunque si trivi a passare da quelle parti.

Del resto, con i suoi 5 metri e 48 centimetri di lunghezza e un peso di oltre una tonnellata, difficile non restare impressionati. Inoltre pare che, nonostante le dimensioni, la sua indole fosse tranquilla.

Ha persino un nome

Nel 2011 è entrato nel Guinness dei Primati come il coccodrillo più grande del mondo in cattività. Nessuno era come lui. Era diventato un simbolo, una celebrità nel suo genere, rispettato e ammirato da appassionati e turisti di ogni età.

Parliamo al passato perché Cassius, questo il suo nome, purtroppo è scomparso nel novembre del 2024. Alla veneranda età, pare, di oltre 110 anni. Chi ha lavorato con lui racconta di quanto fosse curioso, intelligente e affezionato al suo custode, un uomo che gli è rimasto accanto per tutta la vita. Avevano un rapporto unico. Rimarrà sempre nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto, ammirato e persino temuto.