UFFICIALE GIORGIA MELONI, da stanotte in regalo la rata dell’auto | Tu fai il finanziamento e lo stato lo paga

Una ventata di ottimismo e un potenziale sostegno economico per le famiglie italiane potrebbero arrivare direttamente dalle recenti manovre del governo guidato da Giorgia Meloni.

Sembra profilarsi all’orizzonte una misura che rappresenta un aiuto concreto per chi ha un’auto e un finanziamento in corso.

L’indiscrezione sta già facendo il giro del web e accende la speranza di molti automobilisti alle prese con le scadenze mensili.

Ma cosa c’è di vero e come potrebbe concretizzarsi questo “regalo” statale sulla rata dell’auto?

Andiamo ad analizzare i dettagli emersi finora per capire se si tratta di una svolta imminente.

Non paghi più la rata dell’auto

Sebbene il titolo possa suonare come una promessa diretta al pagamento delle rate auto da parte dello Stato, la realtà si lega più strettamente alle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di fringe benefit. In particolare, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, il limite massimo dei fringe benefit esentasse è stato elevato a 2.000 euro per l’anno in corso. Questa cifra, erogata dal datore di lavoro sotto forma di beni o servizi, non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore. Ciò che la normativa sui fringe benefit 2024 permette è che un datore di lavoro, riconoscendo fino a 2.000 euro di fringe benefit a un dipendente con figli a carico, potrebbe teoricamente includere in questo importo anche forme di sostegno economico che il dipendente potrebbe poi destinare, a sua discrezione, al pagamento della rata dell’auto.

Ad esempio, l’azienda potrebbe erogare buoni spesa, rimborsare utenze domestiche (acqua, luce, gas) o, novità di quest’anno, contribuire all’affitto o agli interessi sul mutuo della prima casa, liberando così risorse che il dipendente potrebbe utilizzare per altre spese, inclusa la rata dell’auto. L’applicazione dei fringe benefit è facoltativa da parte del datore di lavoro e non costituisce un obbligo di legge. Inoltre, l’erogazione può avvenire anche ad personam, senza necessità di accordi sindacali o di essere estesa a tutti i dipendenti.

Un aiuto concreto

In conclusione, sebbene non esista un meccanismo diretto che veda lo Stato farsi carico delle rate auto attraverso i fringe benefit, l’innalzamento del limite esentasse a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico e l’introduzione di nuove categorie di spesa rimborsabili offrono alle aziende maggiori margini di manovra per supportare i propri dipendenti.

Sarà quindi la sensibilità dei singoli datori di lavoro e le eventuali contrattazioni aziendali a determinare se e come questa opportunità potrà tradursi in un indiretto “regalo” sulla rata dell’auto per alcuni lavoratori. È cruciale, tuttavia, non cadere in facili entusiasmi e comprendere appieno i meccanismi e i limiti di questa normativa.