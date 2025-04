UFFICIALE POSTO DI BLOCCO, devi avere il dispositivo ROSSO; stanno aprendo il cofano a tutti quanti | Se ti beccano senza la sanzione è una mazzata

Se ti fermano al posto di blocco devi avere anche un dispositivo rosso, è obbligatorio, e se manca la multa è salatissima.

Negli ultimi tempi, sempre più spesso capita di imbattersi in posti di blocco dove i controlli non si fermano ai documenti. Ora le forze dell’ordine vogliono vedere anche cosa c’è nel bagagliaio.

Cofano aperto, torcia alla mano e via con l’ispezione. Non è un’esagerazione: quello che stanno controllando è che a bordo ci siano tutte le dotazioni obbligatorie.

Molti infatti pensano ancora che certi oggetti siano solo “consigliati”. E invece sono obbligatori. E quando manca qualcosa, le autorità non fanno sconti. Nessuno può permettersi di dire “non lo sapevo”: è dovere di ogni automobilista conoscere le regole del Codice della Strada e adeguarsi.

Non si tratta di essere pignoli, è una questione di sicurezza. Alcuni oggetti possono davvero fare la differenza in caso di emergenza. E tra gli altri, ce n’è uno molto importante, è rosso, e se manca sono guai.

Posto di blocco: devi avere il dispositivo rosso

Tra gli accessori su cui si concentrano i controlli ci sono i classici stagionali come le catene da neve o gli pneumatici invernali nei mesi freddi, ma anche i seggiolini omologati per chi viaggia con bambini.

Le multe, se manca qualcosa, non sono per niente leggere. Senza le catene da neve dove richieste, si rischia una sanzione tra gli 87 e i 344 euro. Viaggiare senza un seggiolino omologato può costare fino a 300 euro, e la ruota di scorta non conforme può essere un altro bel problema. Oltre al danno, arriva anche la beffa: a volte scattano pure i punti tolti dalla patente. E adesso c’è lui, l’oggetto rosso.

Se non lo usi sono guai

È spesso dimenticato nel fondo del bagagliaio, quando c’è. Perché non tutti lo sanno ancora: il triangolo di emergenza è obbligatorio dal 2004. E serve a segnalare un veicolo fermo sulla carreggiata per guasto o incidente. Va posizionato ad almeno 50 metri dal veicolo, per dare il giusto preavviso agli altri automobilisti.

A stabilirlo è il Codice della Strada, all’articolo 162. Non averlo a bordo o non usarlo quando serve può costarti una multa che parte da 42 euro e può superare i 170. Ma il punto non è solo la sanzione: senza il triangolo, in una situazione d’emergenza, si rischia di creare pericolo per sé e per gli altri. Meglio controllare di averlo, e ricordarsi di utilizzarli nelle situazioni descritte.