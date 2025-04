Tessera sanitaria, il documento fondamentale diventa a pagamento: se non scarichi le spese mediche non ci interessa | O paghi o rimani senza

Ci sono delle situazioni in cui bisogna sborsare dei soldi per la propria tessera sanitaria: ecco quando questo documento prevede un pagamento.

La Tessera Sanitaria è un elemento essenziale nella vita quotidiana di ogni cittadino italiano e viene utilizzata per molteplici scopi.

Attraverso questa card, infatti, si può accedere a visite mediche, esami diagnostici, farmaci e cure specialistiche.

Oltre alla funzione sanitaria, la versione con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) permette anche di autenticarsi su numerosi portali della pubblica amministrazione.

C’è, però, una brutta novità che riguarda la Tessera Sanitaria con cui fare i conti: il duplicato non è più gratuito.

Tessera Sanitaria rubata o smarrita: come chiedere il duplicato

In caso di smarrimento o furto della Tessera Sanitaria, la prima cosa da fare è inoltrare richiesta di duplicato per evitare di rimanere a lungo senza questo importante documento. Esistono diverse modalità per ottenere un duplicato. Il metodo più rapido è quello online, inoltrando richiesta attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate o il portale “Sistema Tessera Sanitaria”, dove è possibile accedere con le proprie credenziali SPID o tramite TS-CNS per compilare l’apposito modulo.

In alternativa, si può procedere inviando una mail o una PEC all’Agenzia delle Entrate, allegando un documento di identità valido e specificando i dati personali e il motivo della richiesta. Chi preferisce fare tutto in presenza può recarsi direttamente agli sportelli dell’Agenzia o presso la propria ASL di riferimento. In tutti i casi, il nuovo tesserino viene spedito direttamente all’indirizzo di residenza. Al momento della richiesta è previsto il pagamento dei 6,70 euro.

A cosa serve la Tessera Sanitaria: non solo visite mediche

Nell’era della digitalizzazione non si può più pensare di fare a meno della tessera sanitaria che è diventata estremamente fondamentale. Non rappresenta, infatti, solo la chiave d’accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ma permette di scaricare certificati, consultare il fascicolo sanitario elettronico e accedere a numerosi servizi online della Pubblica Amministrazione.

Proprio per questo motivo, la perdita o il furto del documento non è un semplice inconveniente, ma può bloccare attività quotidiane fondamentali, dalla prenotazione di visite alla gestione delle spese mediche. Anche il collegamento con il sistema SPID rende la tessera ancora più strategica nella vita amministrativa del cittadino. Quando si perde la tessera o si subisce il furto dei propri documenti personali bisogna procedere con la relativa denuncia e poi bisogna richiedere subito il duplicato per evitare di restare a lungo senza questa preziosa tessera.