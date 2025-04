“Anche questa volta il Parmigiano ha fatto muffa”: BASTA, con questo segreto si mantiene per mesi | Sapore sempre perfetto

Basta buttare via il Parmigiano a causa della muffa, questo è il trucco per conservarlo fresco a lungo e non sprecarlo più.

Ma quanto è buono il Parmigiano Reggiano? Uno dei formaggi più iconici e amati al mondo, simbolo della qualità e della tradizione gastronomica italiana. Assieme a tantissimi altri, certo.

Il suo sapore riesce a impreziosire ogni piatto, dai più semplici ai più elaborati. Non è solo un formaggio, è una vera e propria eccellenza.

Prodotto in poche e specifiche zone tra Emilia Romagna e Lombardia, il Parmigiano è il risultato di un processo artigianale che rispetta ancora tradizioni antiche.

La sua stagionatura, che può durare da 12 a 36 mesi, lo rende ancora più speciale, e gli dona quel sapore unico che tutti conosciamo e apprezziamo. Ma che peccato quando non riusciamo a finirlo tutto e dobbiamo buttarlo via perché ha fatto la muffa. Oppure, usa questo trucco, e non lo sprecherai più.

Parmigiano: basta muffa

Come sappiamo esistono diverse tipologie di Parmigiano, a seconda della sua stagionatura, che gli donano un gusto e una consistenza diversi. Si parte da un minimo di 12 mesi e si arriva fino a 36 mesi per i più utilizzati, ma si può arrivare anche a 60 e 100. Cosa cambia? Quello più giovane ha un gusto delicato e una consistenza più cremosa, mentre quello stagionato per più tempo si fa più intenso, granoso e aromatico. E per chi cerca qualcosa di davvero speciale, quello che supera i 30 mesi è ricco e piccante.

Ma come tutti gli alimenti, anche il Parmigiano può essere soggetto alla formazione di muffa se non conservato correttamente. Tuttavia, a differenza di altri formaggi più morbidi, non è un grande problema se è poca e fresca, basta raschiarla via. Chiaramente, è sempre meglio prevenirne la formazione. Come? Con qualche semplice trucco.

Come conservarlo per non rovinarlo

Il modo migliore per conservare il Parmigiano e mantenerlo fresco il più a lungo possibile è congelarlo, specialmente se già grattugiato. Mettendolo in comodi sacchetti da frigo, manterrà intatto il suo sapore, e una volta scongelato sarà pronto all’uso senza perdere la sua qualità. Se preferisci conservarlo in pezzi, è sufficiente avvolgerlo nella pellicola trasparente o metterlo in un sacchetto per alimenti, così da proteggerlo dall’umidità.

Quando sarà il momento di usarlo, ti basterà lasciarlo scongelare a temperatura ambiente per ritrovare tutto il suo sapore e la sua consistenza, come se fosse appena stato acquistato. E basta sprechi.