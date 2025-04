Latte, l’alimento preferito degli italiani è presente in ogni casa: qual è il migliore in vendita

Tra i tanti disponibili nei supermercati, ce n’è uno che è considerato eccellente da Altroconsumo: la classifica dei migliori.

Il consumo di latte si è notevolmente ridotto negli ultimi anni, ma questo alimento resta sempre uno dei più diffusi ed utilizzati nelle case degli italiani.

Dati riferiti al 2020 parlano di una media di 48,1% di consumatori nel Paese: molti di questi lo bevono abitualmente, mentre tanti altri lo consumano in maniera occasionale.

Ad ogni modo, il latte resta uno degli alimenti basilari della dieta nostrana grazie anche alla sue proprietà e ai micronutrienti di cui è fonte, fondamentali per il benessere dell’organismo e la buona salute.

Particolarmente importante per la salute delle ossa e dei denti, il latte è anche una fonte di nutrienti come fosforo, potassio, zinco e selenio. Non tutte le tipologie, però, possono essere considerate eccellenti: Altroconsumo ha stilato una lista dei migliori a livello nazionale.

Latte, come sceglierlo

La scelta del latte varia in primis in base al gusto personale, ma anche in base alle problematiche o alle esigenze di ognuno. In commercio è possibile trovare il latte intero o quello parzialmente scremato, quello fresco o pastorizzato, ma anche quello crudo o senza lattosio. Ognuno rispetta le richieste del consumatore e una serie di parametri che ne determinano la bontà e la qualità. Questo alimento, tuttavia, si conferma come uno dei più ricchi di nutrienti, composto principalmente da acqua, ma anche da proteine di alta qualità, grassi, carboidrati, vitamine e minerali.

Indicato per la salute delle ossa e dei denti, contiene anche delle proteine fondamentali per la crescita e il ripristino dei tessuti. Altroconsumo ha stilato la lista delle migliori tipologie di latte presenti nei supermercati tenendo in considerazione una serie di parametri: la presenza sulle etichette delle indicazioni obbligatorie per legge e una serie di analisi di laboratorio sull’acqua e la possibile presenza di elementi cancerogeni. Sono stati presi in considerazione anche elementi relativi l’imballaggio come il materiale usato e la sua quantità oltre alle informazioni per il corretto smaltimento.

Qual è il latte migliore presente nei supermercati

Nella classifica stilata da Altroconsumo, il latte migliore per rapporto qualità prezzo è Carrefour classic latte Uht parzialmente scremato microfiltrato 100% italiano. Al secondo posto si trova il Polenghi latte 100% italiano parzialmente scremato, seguito da Parmalat parzialmente scremato bontà e linea con vitamina D, che si è posizionato solo al terzo posto.

Gli ultimi posti della classifica del miglior latte sono spettati a Tre valli latte parzialmente scremato 100% italiano, la cui qualità è risultata scadente, e Mila latte di montagna Uht parzialmente scremato 100% dell’Alto Adige che, oltre ad essere qualitativamente scarso, risulta essere anche uno dei più cari in commercio.