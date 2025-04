UFFICIALE INPS, dopo pasqua il pacco regalo: pensioni anticipate per tutti | Ti regalano 10 anni di contributi

In un periodo storico segnato da incertezze e cambiamenti, a volte emergono notizie che sembrano sfidare la logica comune.

Un’opportunità inattesa si profila all’orizzonte per una specifica categoria di lavoratori, un vero e proprio “pacco regalo” che potrebbe stravolgere i loro piani futuri.

Immagina di poter dire addio alla tua attività, pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile, con la prospettiva di un sostegno economico continuativo.

Un meccanismo poco conosciuto, incastonato tra le pieghe del sistema previdenziale, sta per rivelare i suoi benefici.

Ma a chi è rivolta questa sorprendente agevolazione e quali sono le condizioni per poterne usufruire? Continua a leggere per scoprirlo.

Un regalo inaspettato

L’INPS ha ufficializzato un indennizzo mensile che può arrivare fino a 603,40 euro. Questa somma, equiparabile al trattamento minimo pensionistico, è destinata a coloro che decidono di cessare la propria attività commerciale. Introdotta inizialmente in via sperimentale e poi stabilizzata a partire dal 2019, questa forma di sostegno economico è finanziata attraverso un contributo aggiuntivo versato dagli stessi commercianti. Ma chi sono i fortunati destinatari di questa opportunità? La misura si rivolge agli iscritti alla Gestione Commercianti che esercitano attività di vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, o commercio su aree pubbliche (anche in forma itinerante) e che decidono di chiudere definitivamente la propria attività. Questa “rottamazione della licenza” permette di ricevere l’indennizzo fino al raggiungimento dell’età pensionabile, a patto che vengano soddisfatti specifici requisiti.

Tra le condizioni necessarie per accedere al beneficio rientrano l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS per almeno 5 anni, la cessazione definitiva dell’attività con conseguente cancellazione dal Registro Imprese e restituzione della licenza al Comune. Un aspetto cruciale riguarda i requisiti anagrafici: l’indennizzo è accessibile a partire dai 57 anni per le donne (con un periodo di sostegno che può durare fino a 10 anni) e dai 62 anni per gli uomini (con un massimo di 5 anni di sostegno).

Ecco come fare per ricevere i soldi

È importante sottolineare che non tutte le categorie di commercianti possono beneficiare di questa misura. Sono escluse, ad esempio, le attività di vendita all’ingrosso (a meno che non affianchino una vendita al dettaglio), il commercio elettronico, le vendite porta a porta o per corrispondenza, e le somministrazioni di cibo e bevande in luoghi privati. Allo stesso modo, sono esclusi gli operatori di intermediazione non regolamentata.

Per accedere a questa opportunità, è necessario presentare una domanda telematica all’INPS, allegando la documentazione che attesti la chiusura dell’attività e la restituzione della licenza, e naturalmente, rispettare i requisiti di età e contribuzione previsti dalla legge.