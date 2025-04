157,69€, UFFICIALE NUOVO BOLLO AUTO: la tassa diventa fissa | Pagheremo tutti la stessa cifra ogni anno

Nuovo bollo auto: diventa una tassa fissa di 157,60 euro per tutti. E non ci sarà più bisogno di fare i conti.

Il bollo auto è una di quelle tasse che tutti i possessori di veicoli conoscono bene, e odiano tanto. Nonostante ciò, non sempre è chiaro come venga calcolata.

Di recente, però, è stato introdotto un cambiamento che promette di semplificare il tutto. Cosa cambierà?

La novità riguarda il fatto che il bollo diventerà una cifra fissa, rendendo il calcolo molto più semplice. Non si tratterà più di una tassa che varia continuamente, ma di un importo fisso che ogni proprietario dovrà pagare.

Ma a chi si applica questa nuova misura? E soprattutto, riguarda solo alcuni mezzi o tutti?

Nuovo bollo auto: la cifra fissa

A questo punto è bene precisare che non stiamo parlando di tutte le automobili, ma solo di una tipologia di veicoli specifici, che per la maggior parte delle persone non sono la classica auto privata. Questi mezzi, infatti, sono soggetti a un calcolo della tassa differente, che dipende da parametri particolari. E se pensi che la cifra fissa riguardi semplicemente la cilindrata, in realtà ti sbagli.

Qualunque veicolo in Italia è obbligato a pagare il bollo, ma questa disposizione riguarda in particolare i mezzi utilizzati per scopi commerciali, come quelli che trasportano merci. Per questi veicoli, non solo è necessario pagare la tassa, ma anche avere un’assicurazione adeguata. E la cosa interessante è che il calcolo del bollo, e anche dell’assicurazione, si basa sulla capacità di carico del mezzo, e non sulla cilindrata come per le auto normali.

Una tariffa più semplice

Per essere più precisi la tassa su questi veicoli viene calcolata in base alla portata, ossia il massimo carico che il mezzo può trasportare. Più un veicolo è grande e capiente, maggiore sarà la tassa che il proprietario dovrà pagare. Parliamo degli autocarri.

Come fa sapere assicurazioni.segugio.it, se prendiamo come esempio un autocarro con una portata tra i 30 e i 35 quintali, l’importo del bollo sarà di 54,20 euro per 4 mesi, 108,38 euro per 8 mesi e 157,69 euro per l’intero anno. Questo sistema rende il pagamento della tassa molto più semplice da gestire, con cifre fisse e facili da calcolare. Una curiosità che non tutti sanno riguarda l’assicurazione per questi mezzi. La classe di merito non dipende dall’intestatario del contratto, ma dal veicolo stesso. Questo perché, molto spesso, un autocarro viene guidato da diverse persone all’interno di un’azienda, e non da un singolo conducente come succede per le auto.