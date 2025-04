ADDIO TARI, se vivi da solo non la devi più pagare: decreto già approvato | Basta mandare la carta d’identità e ti depennano il nome

Una ventata di sollievo sta per investire le case di molti cittadini, portando con sé una notizia che alleggerirà significativamente il bilancio familiare.

Immaginate di ricevere una comunicazione che vi annuncia la cancellazione di una tassa percepita fino ad ora come inevitabile.

Un cambiamento silenzioso ma potente si sta concretizzando, pronto a portare un po’ di respiro nelle finanze di una specifica fascia della popolazione che vive da sola.

Le prossime settimane segneranno un punto di svolta per chi si trova in una particolare condizione abitativa.

Preparatevi a scoprire come un semplice documento potrà fare la differenza e servirà a non farti più pagare la tanto odiata TARI.

Dì addio a questa tassa

Il governo ha recentemente approvato un decreto che introduce un’importante esenzione dal pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) a favore di una specifica categoria di contribuenti: gli anziani che vivono da soli. Questa misura, pensata per offrire un sostegno economico a una fascia di popolazione spesso più vulnerabile, è stata accolta con favore dalle associazioni di categoria e dai sindacati dei pensionati. Secondo quanto stabilito dal decreto, per poter beneficiare dell’esenzione, gli anziani devono soddisfare due requisiti fondamentali: aver compiuto una determinata età (che verrà specificata nei prossimi provvedimenti attuativi, ma si presume possa essere intorno ai 75 anni) e risiedere da soli in un’unica unità immobiliare. L’obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale su coloro che, pur occupando un’abitazione, producono una quantità di rifiuti presumibilmente inferiore rispetto a un nucleo familiare più numeroso.

La procedura per ottenere l’esenzione è piuttosto semplice. Stando alle prime indiscrezioni, gli anziani che rientrano nei requisiti dovranno presentare una richiesta al proprio Comune, allegando una copia del proprio documento d’identità in corso di validità e un certificato di residenza che attesti la convivenza da soli. Una volta verificata la documentazione, il nominativo del richiedente verrà depennato dalle liste dei contribuenti TARI, con conseguente azzeramento dell’importo dovuto.

Ogni Comune è a sé

È bene tenere a mente che il decreto dovrà ora passare attraverso le fasi attuative a livello comunale, che definiranno nel dettaglio le modalità di presentazione delle domande e i tempi di applicazione della misura. Alla fine dei conti, però, il principio è ormai stabilito e rappresenta un segnale di attenzione verso le esigenze economiche degli anziani soli.

Si invitano gli interessati a monitorare i canali informativi del proprio Comune per rimanere aggiornati sulle procedure specifiche da seguire per beneficiare di questa nuova esenzione. Questa novità potrebbe rappresentare un piccolo ma significativo aiuto per molti anziani che vivono con pensioni spesso modeste.