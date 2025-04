Pomodori, non metterli mai più vicini a queste verdure in frigorifero: ti mangi la verdura marcia e non lo sai

Pomodori in frigorifero- Foto di AS Photography da Pexels-PianoInclinato.it

La conservazione dei pomodori in frigorifero è sottoposta a numerose regole: ecco come fare per evitare di ritrovarsi con della verdura marcia.

Quando si immagina un frigorifero pieno lo si vede colmo di ortaggi freschi, magari appena acquistati al mercato o raccolti dall’orto.

In quest’immagine spesso i pomodori appaiono posizionati accanto a lattuga, spinaci o rucola.

Un gesto che sembra innocuo, ma che in realtà accelera irrimediabilmente la decomposizione di molte verdure.

I pomodori, protagonisti indiscussi della tradizione agricola italiana nascondono infatti un piccolo segreto chimico che può compromettere la freschezza degli alimenti conservati accanto a loro.

Come conservare i pomodori in frigorifero in modo corretto

La cultura contadina conosceva bene l’arte della conservazione, dalle passate fatte in casa alle ghirlande di pomodorini appesi in luoghi ventilati. Con il passare del tempo e l’abbandono di queste pratiche, si è perso anche il sapere su come gestire correttamente questi ortaggi nella quotidianità. Conservare i pomodori nel modo sbagliato non solo compromette il loro sapore, ma può trasformare l’intero cassetto delle verdure in un deposito di foglie appassite e ortaggi deteriorati in pochi giorni.

I pomodori, infatti, come molte altre piante da frutto, producono etilene, un gas naturale che agisce da ormone della maturazione. Questo composto è essenziale per far raggiungere ai pomodori il giusto grado di maturità, ma può diventare un nemico silenzioso per altre verdure più delicate. Le insalate a foglia verde, come lattuga, spinaci, rucola e bietole, sono particolarmente sensibili all’etilene. Quando vengono conservate accanto ai pomodori, il processo di deterioramento si accelera: le foglie iniziano a perdere consistenza, diventano molli e in breve tempo appaiono macchie scure, segnale evidente della marcescenza. È quindi fondamentale evitare di riporre questi ortaggi nello stesso scomparto del frigorifero.

Quali varietà di pomodoro non vanno conservate in frigorifero

Non tutti i tipi di pomodoro possono essere conservati in frigorifero. Le varietà destinate al consumo a crudo, spesso raccolte quando sono ancora leggermente acerbe, possono essere conservate al fresco per qualche giorno senza problemi. Nel caso di pomodori maturi, soprattutto quelli a grappolo o da sugo, la refrigerazione può alterare il sapore, rendendoli meno aromatici e con una consistenza farinosa.

Meglio lasciarli a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta, se si prevede di consumarli entro pochi giorni.

Per le conserve casalinghe o i pomodori già cotti, invece, è essenziale utilizzare contenitori ermetici per evitare contaminazioni di odori e mantenere intatta la qualità fino alla durata di una settimana.