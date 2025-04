ULTIM’ORA AUTOSTRADE, nuovi limiti già approvati: “Non potrete superare gli 80km/h” | Autovelox ad ogni angolo

Un’eco di cambiamenti imminenti promettono di ridisegnare la nostra esperienza di viaggio sulle lunghe distanze.

Le prossime settimane si preannunciano foriere di novità che incideranno profondamente sul ritmo dei nostri spostamenti.

Immaginate di sfrecciare sull’asfalto, consapevoli che per alcuni compagni di viaggio le regole del gioco stanno per mutare sensibilmente.

Preparatevi a una trasformazione delle regole del gioco stradale, un’evoluzione che richiederà una nuova attenzione e consapevolezza.

Un inedito scenario sta per dispiegarsi per chi solca le autostrade a bordo dei propri mezzi.

Cambiamenti in vista

Il Ministero dei Trasporti ha cambiato significative i limiti di velocità vigenti sulle autostrade italiane. Tuttavia, è importante sottolineare che queste modifiche non interessano la generalità degli automobilisti e le loro vetture private. L’intervento normativo si concentra, invece, su una specifica e ben definita categoria di utenti della strada: i conducenti di veicoli commerciali e industriali di un certo peso. La recente disposizione ministeriale stabilisce limiti di velocità differenziati in base alla massa complessiva a pieno carico del mezzo. Per i veicoli con una massa compresa tra le 3,5 e le 12 tonnellate, i nuovi segnali di limitazione impongono una velocità massima di 100 km/h quando transitano sulle autostrade.

La novità più rilevante riguarda i veicoli con una massa superiore alle 12 tonnellate. Per questa categoria di mezzi pesanti, il limite di velocità sulle autostrade viene significativamente abbassato a 80 km/h. Questa decisione è stata presa in considerazione delle maggiori distanze di frenata e delle diverse dinamiche di guida di questi veicoli di grandi dimensioni, con l’obiettivo primario di innalzare gli standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada. Questi nuovi limiti di velocità saranno chiaramente indicati attraverso specifici segnali stradali: adesivi rotondi recanti il numero del limite consentito all’interno di un cerchio bianco con un marcato bordo rosso. La mancata osservanza dei nuovi limiti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Altri cambiamenti

Parallelamente alle modifiche autostradali, la stessa normativa introduce cambiamenti anche per quanto concerne i limiti di velocità sulle strade extraurbane principali e secondarie. Anche in questo contesto, la distinzione è basata sulla massa del veicolo. Per i mezzi con una massa tra 3,5 e 12 tonnellate, il limite di velocità viene fissato a 80 km/h sulle strade extraurbane. Per i veicoli di massa superiore a 12 tonnellate, il limite scende ulteriormente a 70 km/h sulle medesime tipologie di strade.

La ratio di queste misure, come esplicitato dalle autorità competenti, risiede nella volontà di armonizzare i flussi di traffico, tenendo conto delle diverse caratteristiche tecniche e di sicurezza dei vari tipi di veicoli. L’obiettivo primario è quello di prevenire incidenti e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, in un contesto in cui la convivenza tra veicoli leggeri e pesanti richiede regole chiare e rispettate.