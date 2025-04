Formaggio, da domani mettigli sempre una mela vicino in frigo: si mantengono per settimane e non fanno mai muffa

Per conservare i formaggi in frigorifero si può usare un trucco: in questo modo possono conservare intatti fragranza e sapore per settimane.

Scegliere come conservare correttamente il formaggio in frigorifero è un gesto essenziale per mantenere intatto il sapore e garantire la sicurezza alimentare.

Tra i segreti meno conosciuti ma più efficaci c’è quello di affiancare una mela ad alcune tipologie di formaggi.

Questi alimenti, infatti, sono particolarmente sensibili agli sbalzi di temperatura e all’eccessiva umidità.

La mela agisce come una sorta di “regolatore naturale”, evitando che i formaggi si secchino troppo o che l’ambiente diventi favorevole alla proliferazione di funghi invisibili.

Perché inserire una mela accanto al formaggio in frigorifero

La mela, oltre a essere un frutto versatile e salutare, possiede una caratteristica poco nota: rilascia gradualmente umidità e piccole quantità di etilene. Questo gas naturale è spesso associato alla maturazione dei frutti, ma nel caso dei formaggi a pasta dura, come parmigiano o pecorino, l’umidità che la mela sprigiona aiuta a mantenerli morbidi al punto giusto, evitando che la superficie si indurisca eccessivamente.

Allo stesso tempo, questo elemento contribuisce a creare un microclima sfavorevole allo sviluppo della muffa, che tende a proliferare in condizioni di umidità stagnante e temperature instabili. Quando si sceglie la mela, però, si deve prediligere un frutto integro e non troppo maturo, per evitare che si verifichi l’effetto contrario, un eccesso di umidità che potrebbe danneggiare i formaggi freschi.

Come conservare al meglio i formaggi nei vari scomparti del frigorifero

Aggiungere una mela accanto al formaggio in frigorifero, però, non basta se non si rispettano le regole fondamentali della conservazione. Ogni tipo di formaggio richiede una temperatura specifica: quelli freschi devono essere sistemati nella parte più bassa del frigorifero, quella in cui il termometro segna tra i 2 e i 4 gradi. I formaggi semistagionati trovano la loro collocazione ideale nella zona centrale, con un clima tra i 6 e gli 8 gradi, mentre i formaggi stagionati possono essere conservati nei ripiani superiori, con una temperatura che sale fino a 10 gradi.

Le altre regole da seguire nella conservazione dei formaggi prevedono la protezione da sbalzi termici con l’avvolgimento nell’involucro più adatto: carta per alimenti, panni naturali o contenitori ermetici. La mozzarella va sempre lasciata nel suo liquido di governo, mentre i formaggi spalmabili devono restare nel loro contenitore originale ben coperto. Infine, la pulizia del frigorifero è fondamentale per evitare contaminazioni da spore di muffa già presenti nell’ambiente.