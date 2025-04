Lidl te lo vende a 2€ ma i vip lo comprano a 60€ nelle catene di lusso: il prodotto è identico cambia solo la scatola

Un prodotto in vendita da Lidl a 2 euro circa è lo stesso che puoi trovare a 60 nelle catene di lusso: perché pagare di più?

Tappa fissa per tantissime famiglie italiane, Lidl, con i suoi prezzi convenienti e una scelta che spazia dai prodotti alimentari a quelli per la casa, non delude proprio mai.

Ciò che la fa apprezzare più di tutto è la capacità di offrire prodotti di buona qualità senza però farti svuotare il portafoglio. E non stiamo parlando solo di cibo, ma anche di prodotti per la cura del corpo, come cosmetici e prodotti di bellezza, articoli per la casa, giardinaggio, fai da te e anche piccoli elettrodomestici.

Spesso capita che articoli venduti in discount come Lidl abbiano le stesse caratteristiche – o addirittura gli stessi ingredienti – di quelli venduti a prezzi ben più alti nei negozi di fascia più esclusiva. A cambiare è solo il nome sulla confezione, il packaging e, naturalmente, il marketing.

Infatti noi consumatori spesso paghiamo di più proprio per il marchio, senza renderci conto che la qualità di un prodotto del discount potrebbe essere identica. Parliamo di un prodotto in particolare, che da Lidl paghi poco più di 2 euro, e i vip lo acquistano a molto di più nelle catene di lusso.

Lidl: qui lo paghi solo 2 euro, altro che 60

Questo vale soprattutto nel mondo della cosmesi, dove creme e lozioni super costose non sempre giustificano il loro prezzo elevato. Ed è proprio in questo campo che arriva la sorpresa: un prodotto venduto da Lidl a soli 2€ o poco più, ma che in altre catene di lusso può arrivare a costare anche 60€. E la differenza? Principalmente la scatola. Il prodotto in questione è una crema antirughe della linea Cien, il marchio di cosmetici di Lidl.

Chi ha mai provato i cosmetici Cien sa di cosa parliamo: ottima qualità a un prezzo davvero conveniente. Influencer e clienti ne parlano sempre più spesso, sottolineando l’efficacia e i risultati visibili.

Un prodotto incredibile

Tra i preferiti di molti influencer c’è la crema antirughe Q10 che ha conquistato anche i consumatori abituali di Lidl, tanto che alcuni hanno iniziato a fare scorta.

Questa crema ha ottenuto ottimi risultati nei test di laboratorio, come spiega anche greenme.it, che riporta i risultati di una ricerca pubblicata sulla rivista dei consumatori svizzeri Bon a Savoir su 14 creme per il viso. Il test ha tenuto conto della minore presenza – o assenza – di fragranze allergizzanti, PEG, formaldeide e parabeni. Nonché dell’effetto idratante, testato sul viso di 10 soggetti di età compresa tra i 30 e i 50 anni, valutati prima dell’applicazione e dopo due, quattro e otto ore. E appunto al primo posto, a sorpresa, si è piazzata proprio Q10 della Lidl. Ancora una volta Cien ha dimostrato che non è necessario spendere una fortuna per ottenere ottimi risultati in cosmetica.