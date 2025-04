UFFICIALE CANONE RAI, dal 1 Maggio è eliminato per tutti quelli nati in questi anni: non lo paghi più | Ecco la lista ufficiale

Canone Rai, da maggio finalmente eliminato, almeno per i nati in alcuni anni, gli altri si vedrà. La lista è stata già ufficializzata.

C’è aria di novità, e questa volta non parliamo del solito cambio di stagione o delle offerte lampo di qualche prodotto. Stavolta potrebbe trattarsi di una rivoluzione vera e propria.

In Italia quando si parla di tasse si alzano le sopracciglia, si sospira profondamente… e si cambia canale. Ma questa volta, la notizia è una di quelle che vale la pena ascoltare fino in fondo.

Un cambiamento silenzioso sta per prendere piede. A partire dal 1° maggio, una parte della popolazione italiana smetterà di pagare una delle tasse più “discusse” degli ultimi decenni. Una di quelle che fa alzare gli occhi al cielo anche ai più pazienti.

La notizia è ufficiale e sta già facendo il giro del web: alcune categorie di cittadini, selezionate con cura, riceveranno un bel regalo. Non sarà Natale, ma per molti sarà comunque un bel motivo per sorridere. Addio canone Rai, per i nati in determinati anni. Cosa sta accadendo? Scopriamolo.

Addio canone Rai per i nati in questi anni

Da anni il Canone Rai divide l’opinione pubblica. Alcuni lo considerano un contributo doveroso al servizio pubblico, seppur non visto di buon occhio, altri lo avvertono proprio come un’imposizione ormai fuori dal tempo. Ma ora finalmente qualcosa si muove. Un piccolo gruppo di italiani, scelto secondo criteri precisi, sta per ricevere un regalo inaspettato: l’esenzione totale.

Non è uno scherzo, è tutto vero, tutto ufficiale. Ma prima le cattive notizie: nel 2025 è tornato alla cifra “classica” di 90 euro l’anno, dopo aver visto una diminuzione durata purtroppo troppo poco. E come sempre viene addebitato direttamente nella bolletta elettrica. Una pratica che ha fatto discutere, certo, ma che ha anche garantito un certo ordine nel pagamento. Insomma, difficile sfuggire al pagamento, così. Alcuni fortunati però possono farlo.

La lista dei fortunati

C’è da precisare comunque che già oggi non tutti sono obbligati a pagare il canone Rai. Ad esempio, chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito annuo inferiore a 8.000 euro può richiedere l’esenzione. E se non si possiede nemmeno una TV? Ancora meglio: niente pagamento, a patto di dichiararlo ufficialmente.

Ma torniamo alla novità. Da maggio 2025 tutti i nati entro il 1949 che rientrano nei requisiti economici non pagheranno più il Canone Rai. Senza dover fare nulla, se hanno già presentato la dichiarazione. Una bella comodità, no? Per gli altri, basterà compilare il modulo previsto e inviarlo secondo le istruzioni ufficiali. Così, una fetta di italiani potrà finalmente dire addio a questa spesa annuale. Chissà, magari sarà solo l’inizio di una rivoluzione vera.