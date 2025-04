Ti trasferisci qui e ti regaliamo 100.000€: il paradiso terrestre italiano va ripopolato | Si stanno spostando tutti qua

Se ti trasferisci in questo posto ti regalano 100.000 euro. Un’occasione unica per cambiare vita e iniziarne una tutta nuova altrove.

Le occasioni che la vita ci presenta possono arrivare quando meno ce lo aspettiamo. E la capacità di riconoscere e afferrare queste opportunità può avere un impatto significativo sul nostro futuro.

Guardarsi attorno e rimanere informati può rivelare prospettive insperate, che potrebbero portarci verso nuove avventure. E nuovi posti.

Certo, bisogna sapere prendere delle decisioni coraggiose, come può essere un trasferimento in un luogo sconosciuto. È proprio in questo contesto di ricerca di opportunità che emergono iniziative singolari, pensate per attrarre nuovi residenti in territori poco popolati.

Una di queste iniziative promette addirittura un incentivo finanziario sostanzioso: fino a 100.000 euro per chi decide di trasferirsi in determinate aree. Ma quali sono i luoghi che offrono questa opportunità e quali le condizioni per approfittarne?

In questo posto ti regalano 100.000 euro

L’amministrazione della provincia a cui ci riferiamo ha messo a disposizione diversi fondi per attrarre nuovi residenti in modo da riqualificare zone che nonostante le loro bellezze naturali e risorse, sono rimaste ormai disabitate. Il contributo economico offerto dalla provincia prevede un massimo di 80.000 euro per l’acquisto dell’ immobile e 20.000 euro per eventuali lavori di ristrutturazione. L’idea è, appunto, attrarre persone pronte ad investire in case situate in paesini caratteristici e da ripopolare.

Le condizioni di partecipazione sono abbastanza flessibili. Non è necessario dimostrare un reddito specifico, e gli unici requisiti riguardano la non residenza pregressa nella zona. Inoltre il contributo viene erogato a fondo perduto, ciò significa che non vi sono obblighi di restituzione, a patto che il nuovo abitante risieda nel luogo per almeno dieci anni. Ma di che luogo si tratta?

Pronti a cambiare vita

Parliamo nello specifico della provincia di Trento e di piccoli comuni delle Valli di Non, di Sole e di Valsugana. Qui chiaramente gli immobili costano molto meno rispetto alle zone più centrali e cittadine. Questi progetti sono volti a contrastare lo spopolamento dei territori.

Verso la fine di aprile, come riporta money.it, l’iniziativa sarà ufficializzata e saranno precisati i dettagli sui comuni coinvolti, di cui sappiamo che saranno ben 33 in totale, e sulle modalità di presentazione delle domande. Ma non solo. Si tratta proprio di un’opportunità da cogliere al volo poiché qui il lavoro non manca. Sono ricercate diverse posizioni nel settore della ristorazione, ma, fa sapere il sito citato, “secondo la Camera di Commercio mancano anche molti operai, ingegneri industriali e lavoratori nel settore delle costruzioni. Non mancano poi le richieste di lavoratori comuni a quasi tutto il territorio nazionale, vista la mancanza di figure come il camionista, il perito industriale e il programmatore informatico. Anche dalle imprese edili arrivano numerose richieste di personale”. Non ti resta che fare le valigie.