Ecco il cibo termogenico per eccellenza, PERDI 10KG IN 2 MESI | Più ne mangi più grasso elimini

Si può dimagrire mangiando? Si, con questo cibo termogenico ti sentirai sazio senza mettere un grammo, anzi, perderai anche peso.

Quando si parla di cibi che aiutano a bruciare calorie ci si riferisce il più delle volte agli alimenti termogenici. Sono quelli che una volta ingeriti stimolano il corpo a usare più energia per digerirli, aiutando così a dimagrire.

Il principio è semplice: alcuni cibi richiedono più energia per essere assimilati di quanta ne contengano. Questo meccanismo si chiama appunto termogenesi.

Tra questi poi c’è una categoria ancora più curiosa: gli alimenti a calorie negative. In pratica, mangiarli fa sì che il corpo bruci più calorie di quante ne riceva. Un sogno per chi è a dieta? Si, ma con qualche attenzione.

Ce n’è uno in particolare che si distingue, e che potrebbe davvero diventare il tuo migliore alleato se vuoi perdere peso senza rinunciare a uno spuntino gustoso. Ma prima vediamo insieme qualche esempio.

Dimagrire mangiando con il cibo termogenico

Come riporta anche lifegate.it, la nutrizionista Daisy Connor, intervistata dal Daily Mail, spiega che “gli alimenti a calorie negative dovrebbero essere la scelta giusta per gli spuntini, perché consentono di non accumulare peso, anzi di perderlo”. Avverte però che una dieta basata solo su questi cibi non è salutare poiché: “concentrandosi esclusivamente su cibi a basso contenuto calorico come un mezzo per dimagrire si può incorrere nella carenza di grassi e proteine, vitali per la salute”.

Tra gli alimenti consigliati comunque troviamo il cavolfiore: solo 25 calorie per 100 grammi, niente grassi e tanta vitamina C. Il modo migliore per mangiarlo? Crudo o leggermente cotto al vapore, così resta croccante e sazia di più. Anche il sedano merita una menzione: appena 16 calorie per 100 grammi, composto quasi solo da acqua e fibra, è perfetto anche per chi fa sport, grazie al suo contenuto di sodio e potassio. E poi c’è lui, quello termogenico per eccellenza.

Perdi peso con gusto

Non possiamo non menzionare le classiche mele, soprattutto quelle verdi, con circa 52 calorie per 100 grammi. Non sono a calorie negative in senso stretto, ma grazie all’elevato contenuto di fibre aiutano a sentirsi sazi più a lungo e a tenere a bada la fame.

E infine, eccolo qui: il cetriolo. Solo 16 calorie per 100 grammi, composto quasi del tutto da acqua, ricco di vitamina C, con proprietà antinfiammatorie e anti-ritenzione idrica. Fresco, croccante e dissetante, è lo snack perfetto da tenere sempre in frigo. Non solo non fa ingrassare, ma aiuta il corpo a depurarsi e a bruciare calorie. Dimagrire mangiando? Con i cetrioli sì, è possibile.