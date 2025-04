Superbonus elettrodomestici, compri lavatrice e frigo nuovo e paga tutto lo Stato: il Governo è pronto a farci il regalo

Buone notizie per chi vuole cambiare gli elettrodomestici: paga tutto lo Stato, tu devi solo scegliere la lavatrice e il frigo.

Buone notizie per chi vuole cambiare gli elettrodomestici, lo Stato è pronto a dare una mano concreta a chi decide di sistemare casa.

Tu decidi cosa comprare e i soldi ce li mette proprio il Governo. Un piccolo regalo per chi investe nella propria abitazione: arriva il superbonus elettrodomestici.

Nell’ultima Legge di Bilancio è stata infatti confermata una misura che consente di recuperare i soldi spesi in questo tipo di acquisti per la casa.

Un ulteriore aiuto che si va ad affiancare ai tanti bonus e agevolazioni previsti per fornire sostegno alle famiglie italiane. E che si colloca tra gli interventi di efficientamento energetico promossi negli ultimi tempi. Come funziona? Molto semplice, vediamo subito.

Superbonus elettrodomestici: il forno te lo paga lo Stato

Il superbonus elettrodomestici è un’agevolazione fiscale che include tanti prodotti di uso quotidiano, dai più grandi a quelli più piccoli. Entrando nel dettaglio troviamo frigoriferi, forni, lavastoviglie, lavatrici, condizionatori, stufe elettriche, ventilatori e altri dispositivi simili. L’importante è che rispettino determinate classi energetiche, stabilite per legge.

Ovvero, come riporta anche quifinanza.it, i forni devono essere almeno classe A, lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie almeno classe E e infine frigoriferi e congelatori almeno classe F. Vediamo come richiederlo e a quanto ammonta.

Come richiederlo

Il superbonus elettrodomestici si applica su una spesa massima di 5.000 euro e permette di recuperare fino a 2.500 euro, da suddividere in dieci quote annuali. E se si stanno ristrutturando più immobili, si può richiedere il beneficio per ciascuno. Questo perché non basta semplicemente andare in negozio e scegliere un nuovo mobile o un frigo di design. Il requisito fondamentale è aver avviato un intervento di ristrutturazione edilizia, anche semplice, a partire almeno dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

Infine per usufruire della detrazione è fondamentale effettuare pagamenti tracciabili: niente contanti, solo bonifici bancari o postali, oppure carte di credito o debito. In questo modo, tutto resta in regola e il rimborso è garantito. E se si acquistano a rate? Nessun problema, l’importante è che la finanziaria rispetti i pagamenti usando metodi idonei e tu conservi tutta la documentazione. Ovvero, come riporta il sito citato “ricevuta del bonifico o della transazione con carta; fattura di acquisto, che riporti natura, qualità, quantità dei beni acquistati, dati del venditore e dell’acquirente; scontrino parlante, se riporta il codice fiscale del compratore”.