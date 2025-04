Patate, quando le metti in frigo affiancagli questo frutto super consumato in Italia: mantengono freschezza infinita e il sapore rimarrà invariato

C’è un trucco naturale da sfruttare per prolungare la vita delle patate ed evitare che germoglino: ecco a quale frutto affiancarle per conservare intatte le proprietà nutrizionali.

Conservare correttamente le patate è fondamentale per preservarne freschezza, consistenza e sapore soprattutto nei mesi più caldi, quando le temperature elevate e l’umidità accelerano il processo di germogliazione.

Le patate, pur essendo disponibili tutto l’anno grazie alla vasta gamma di varietà coltivate, sono, infatti, particolarmente vulnerabili in primavera e in estate perché il rischio di deterioramento aumenta.

Esistono dei trucchi molto semplici da attuare per mantenere le patate in condizioni ottimali, evitando che germoglino prematuramente e diventino presto immangiabili.

Comprendere i meccanismi naturali che regolano il deterioramento dei tuberi permette di adottare strategie pratiche e naturali, senza ricorrere a trattamenti chimici o conservanti.

Perché affiancare una mela alle patate in fase di conservazione

Non tutti sanno che l’utilizzo di una mela può fare la differenza nella conservazione delle patate risiede nell’etilene, un gas naturale, incolore e inodore, che agisce come regolatore nella crescita delle piante. Le mele, infatti, rilasciano una quantità significativa di etilene nell’ambiente circostante. Questo gas ha il potere di rallentare sensibilmente la germogliazione dei tuberi. In questo modo si evita che le patate sviluppino quei fastidiosi e potenzialmente tossici germogli.

Disporre un paio di mele tra le patate, conservate in un sacchetto a rete o in una cassetta ben aerata, contribuisce a mantenere intatte le caratteristiche organolettiche del tubero. Naturalmente, è essenziale che il luogo di conservazione sia fresco, asciutto e buio: il frigorifero, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è l’ambiente ideale, poiché favorisce la trasformazione dell’amido in zucchero, alterando il gusto e la consistenza delle patate.

Come conservare le patate: gli errori da non commettere

Per prolungare la freschezza delle patate, è fondamentale anche evitare alcuni errori comuni. Innanzitutto, non devono mai essere esposte alla luce solare diretta, perché la luce stimola la produzione di solanina, una sostanza tossica concentrata nei germogli e nelle parti verdi del tubero. Inoltre, l’umidità eccessiva favorisce la formazione di muffe e accelera il deterioramento: per questo motivo si raccomanda di non conservare le patate in sacchetti chiusi o in ambienti privi di ricircolo d’aria.

Le patate vanno controllate regolarmente. Bisogna eliminare immediatamente quelle ammaccate o con segni di marcescenza, che potrebbero compromettere anche quelle integre. Infine, un altro errore frequente è lavare le patate prima di riporle: l’umidità residua sulla buccia ne accelera il deperimento.