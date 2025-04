Pensione minima, Giorgetti ha deciso: si passa a 1000€ ufficialmente | Da quest’anno cambia la musica

Una svolta epocale si profila all’orizzonte per milioni di pensionati italiani, una promessa a lungo attesa che sembra finalmente concretizzarsi, portando con sé la speranza di una maggiore serenità economica.

Dopo mesi di indiscrezioni, dibattiti e attese cariche di significato, un annuncio ufficiale è destinato a riscrivere le regole del gioco per le fasce più vulnerabili della nostra società.

Direte addio a cifre che spesso rendevano difficile arrivare a fine mese, costringendo molti a rinunce e sacrifici, perché un nuovo orizzonte economico, più dignitoso e sostenibile, si sta per spalancare.

Ma quali sono i dettagli di questa storica decisione, quali i meccanismi che la renderanno operativa e chi potrà realmente beneficiare di questo significativo e tanto auspicato incremento?

Le risposte sono finalmente arrivate, delineando un cambiamento che segna un punto di non ritorno nel sistema previdenziale del nostro Paese, con ripercussioni significative sul tessuto sociale ed economico.

Il Governo ha preso la sua decisione

Dopo la presentazione del Documento di Economia e Finanze 2024, è giunta l’attesa comunicazione: il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato l’impegno del Governo a portare le pensioni minime dagli attuali 614,77 euro netti a 1000 euro mensili, con l’obiettivo di rendere effettiva questa misura già a partire dal 1° gennaio 2025. Questa scelta politica, già ventilata in passato ma poi accantonata per ragioni economiche, torna ora prepotentemente al centro del dibattito e delle aspettative di milioni di italiani. La pensione minima è un’integrazione destinata a chi percepisce assegni mensili inferiori ai limiti di legge, indipendentemente dall’anzianità contributiva. Introdotta nel 1983, mira a sostenere le categorie più fragili, applicandosi a diverse tipologie di trattamenti previdenziali, ad eccezione delle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo (salvo Opzione donna).

Spetta a tutti i pensionati residenti, a prescindere da nazionalità o stato civile, con specifiche disposizioni per i cittadini stranieri. L’importo viene calcolato in base a età, contributi e reddito del pensionato e del coniuge, e viene annualmente rivalutato in base all’inflazione. Per il 2024, il trattamento minimo è salito a 614,77 euro grazie a una rivalutazione straordinaria. Le previsioni per il 2025, basate sull’inflazione stimata, indicavano un potenziale aumento di pochi euro, insufficiente a fare una vera differenza. Da qui la rilevanza dell’annuncio di Tajani, che promette un incremento ben più consistente, portando la minima a un livello di maggiore dignità.

Farlo è semplicissimo

Per richiedere la pensione minima, è necessario presentare domanda all’INPS, online o tramite patronato, allegando documenti d’identità, codice fiscale, certificato di pensione, stato civile e dichiarazione dei redditi. L’INPS verificherà i requisiti e, in caso positivo, erogherà l’integrazione spettante.

La promessa di un aumento a 1000 euro rappresenta una svolta significativa per molti pensionati, ora in attesa di vedere concretizzarsi questo importante impegno governativo.