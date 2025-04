Polizia di Stato: si assumono oltre 4000 allievi agenti | Scadenza e Requisiti per accedere al concorso

Fissato al prossimo 22 maggio il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso: cosa c’è da sapere.

La Polizia di Stato apre le porte ad oltre 4000 allievi agenti. Il concorso è stato aperto lo scorso 22 aprile e le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le 23:59 del 22 maggio 2025.

Il bando si rivolge sia ai cittadini maggiorenni che ai volontari in ferma prefissata appartenenti alle Forze Armate, ognuno dei quali deve essere in possesso dei requisiti richiesti ed esplicitati sul portale InPa.

Per poter partecipare al concorso per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato si deve essere in possesso di SPID e di una PEC intestata alla persona che si candida.

Tutto quello che c’è da sapere sul bando di concorso: termine di presentazione della domanda, requisiti richiesti e procedure da seguire per candidarsi.

Concorso allievi agenti Polizia di Stato: cosa sapere

Sono più di 4600 gli allievi agenti della Polizia di Stato che possono entrare a far parte del corpo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Si possono seguire tre differenti procedure: con il codice “AG20251” si fa riferimento ad un concorso per esame aperto a tutti i cittadini italiani. Sono stati messi a disposizione 2517 posti destinati ai candidati provenienti dalla vita civile che possiedono i requisiti generali richiesti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

La seconda procedura – codice concorso VFP2025 – mette a disposizione 2059 posti riservati ai volontari in ferma prefissata (VFP) delle Forze Armate, in servizio o in congedo alla data di scadenza del bando. Il concorso, per titoli ed esami, richiede che i candidati rientrino in specifiche categorie: volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) con almeno 12 mesi di servizio completati; volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo alla scadenza naturale della ferma; volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o congedo, che abbiano prestato servizio come VFP1. La terza procedura – codice concorso BIL2025 – è riservata ai bilingui e mette a disposizione 41 posti per coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) di livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso

Per partecipare al concorso è necessario aver compiuto al momento della scadenza del bando il 18esimo anno di età. Per i candidati alla prima e terza procedura è richiesto di non aver superato i 26 anni, mentre coloro che optano per la procedura riservata ai VFP non devono aver superato i 25 anni di età. È richiesto, inoltre, il diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità) o un titolo equipollente che permetta l’iscrizione all’università.

La selezione per il concorso di allievi agenti della Polizia di Stato si articola in diverse prove: prova scritta d’esame, accertamento dell’efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica e accertamento dell’idoneità attitudinale. Nel caso di VFP si aggiunge la valutazione dei titoli di servizio. Tutti coloro che desiderano candidarsi devono inoltrare la domanda online sulla piattaforma https://concorsionline.poliziadistato.it, autenticandosi con SPID o CIE. È obbligatorio indicare un indirizzo di PEC personale.