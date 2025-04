Ultim’ora Giorgia Meloni: “Addio alle caldaie nelle case” | Per scaldarci dovremo trovare un altro modo

Addio caldaie nelle case: il Governo vuole che troviamo nuovi modi per scaldarci, è meglio se iniziamo a pensarci adesso.

Da tempo la caldaia a gas è uno degli impianti più comuni per il riscaldamento nelle case italiane. Funziona bene, è facile da usare e ci accompagna nelle fredde giornate invernali. Ma presto potrebbe non essere più così.

In questi giorni una nuova direttiva sta facendo molto discutere. Il piano prevede un cambiamento radicale, che riguarda proprio il riscaldamento domestico.

Se pensavi che la tua caldaia fosse a prova di futuro, preparati a cambiare idea. Le cose stanno cambiando, e presto dovrai rivoluzionare la tua casa.

Preparati a salutarla e inizia a cercare un nuovo modo per riscaldarti. Anche se adesso fa caldo, arriverà di nuovo l’inverno.

Addio alle caldaie nelle case

Se ne parla già da un po’ e adesso la data è ufficiale, anche se è stata spostata: a partire dal 2025 non sarà più possibile beneficiare degli incentivi fiscali per l’acquisto di una caldaia a gas. Questo significa che se dovessi decidere di sostituire la tua caldaia vecchia o rotta, il costo sarebbe molto più alto. E se pensi che questo sia solo un piccolo dettaglio, c’è dell’altro.

Il vero colpo arriva nel 2040, quando verrà vietato installare caldaie a gas in tutte le nuove costruzioni e nelle case in ristrutturazione. Un cambiamento che potrebbe mettere fine, di fatto, all’utilizzo di questi impianti nelle abitazioni. Non potremo più scegliere di installare una caldaia a gas come abbiamo sempre fatto. Cosa significa tutto questo per noi? Beh, se dovessimo sostituire la vecchia caldaia, non avremmo più molte opzioni.

Come possiamo scaldarci

Ma allora come possiamo scaldarci? Il Governo sta puntando su soluzioni più green come le pompe di calore. Ma queste non sono esattamente facili o economiche da installare. Se pensi di poter risolvere il problema con una caldaia a biomassa o una pompa geotermica, dovrai fare i conti con costi e complicazioni tecniche. Le pompe di calore, in particolare, sono quelle che vengono spinte maggiormente come alternativa. Questi impianti usano l’elettricità per riscaldare, senza combustione, il che li rende più ecologici. Ma il loro costo di acquisto è elevato, e richiedono anche spazio esterno per l’unità, il che potrebbe creare problemi di installazione soprattutto in città.

Inoltre, l’aspetto tecnico delle pompe di calore non è sempre facile da gestire. È necessario un buon sistema di isolamento e a volte anche modifiche all’impianto di riscaldamento, il che può aumentare ancora di più i costi. Quindi questo nuovo piano potrebbe cambiare radicalmente il nostro modo di riscaldare le case ed è il momento di iniziare a pensarci già ora.