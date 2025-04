Pensioni in aumento: questi sono gli importi nuovi da luglio 2025 | L’incremento non spetta a tutti

I pensionati (ma non tutti) riceveranno un aumento sulle retribuzioni di luglio: a quanto ammonta la cifra e chi sono le persone coinvolte.

Tra pochi mesi, i pensionati di tutta Italia potranno beneficiare di un pagamento extra inserito direttamente nelle retribuzioni di luglio 2025: si tratta della quattordicesima, una mensilità aggiuntiva erogata dall’INPS.

A beneficiare dell’aumento della pensione, tuttavia, non sono tutti i pensionati: l’aggiunta della retribuzione prevista spetta solo a coloro che rispondono a determinati requisiti.

Inoltre, la quattordicesima non è uguale per tutti: l’INPS eroga una determinata somma in denaro valutando il reddito e il numero di anni di contributi.

Vediamo nel dettaglio a quanto ammontano gli aumenti delle pensioni previsti per luglio 2025 e chi sono i cittadini che potranno beneficiare di questa mensilità extra.

Pensioni in aumento a luglio 2025

Solitamente nel mese di luglio, l’INPS eroga una somma in denaro extra che va ad aggiungersi alla pensione classica. Si tratta di quella che viene comunemente chiamata quattordicesima e che prevede un importo pari quasi ad una mensilità e che varia in base alla fascia reddituale e al numero di anni di contributi. Questa somma aggiuntiva, introdotta per la prima volta nel 2007, rappresenta un importante aiuto per i pensionati che vivono di un reddito fisso.

Come accennato, essa varia in base ad alcuni parametri e viene elargita solo ed esclusivamente a coloro che hanno compiuto i 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, e che percepiscono una pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità o anticipata, e ai titolari di pensione di reversibilità. Non sono inclusi nell’accredito della quattordicesima coloro che ricevono le pensioni sociali e gli assegni sociali.

A quanto ammontano le mensilità extra

Per ricevere l’aumento della pensione previsto per il mese di luglio non è necessario fare alcun tipo di domanda. L’accredito può essere visualizzato direttamente sul cedolino del mese in cui è previsto, mentre chi non lo riceve ma ritiene di averne diritto, può presentare una domanda di ricostituzione online.

Gli importi della quattordicesima del mese di luglio 2025 variano da 665 euro – per chi appartiene alla fascia di reddito annuo pari a 11.766,30 euro e ha oltre 25 anni di contributi come lavoratore dipendente o oltre 28 anni di contributi come lavoratore autonomo – a 336 euro – per chi appartiene alla fascia di reddito annuo compresa tra 11.766,30 e 15.688,40 euro e ha fino a 15 anni di contributi come lavoratore dipendente o fino a 18 anni di contributi come lavoratore autonomo. Sul sito dell’INPS è possibile trovare un simulatore per verificare l’importo esatto della quattordicesima di luglio 2025.