“Sgradevole da mangiare”: Disastro Eurospin, la macelleria attaccata dall’utenza | Ecco cosa hanno trovato all’interno

Disastro Eurospin, i prodotti della macelleria non soddisfano i clienti che si lamentano di ciò che trovano al loro interno.

Quando si parla di Eurospin la maggior parte delle persone associa il marchio a una grande convenienza nel panorama della grande distribuzione.

Non solo discount ma un posto dove fare la spesa e riempire il carrello senza svuotare il portafoglio.

Eppure, come in tutte le esperienze d’acquisto, non mancano le storie che raccontano di situazioni poco soddisfacenti.

Perché anche una catena molto apprezzata come Eurospin può non accontentare tutti, e a volte le aspettative vengono tradite. Il reparto macelleria per esempio è sotto attacco dei clienti che lamentano un prodotto non conforme. Cosa hanno trovato al suo interno?

Eurospin: reparto macelleria sotto attacco dai clienti

Oggi Eurospin è molto più che una semplice insegna. Tuttavia chi frequenta il supermercato con regolarità sa bene che non sempre si esce da esso con la stessa soddisfazione. A volte capita di incorrere in prodotti che purtroppo, come accennato, non sono all’altezza delle aspettative. C’è da dire comunque che le esperienze di ciascun cliente sono inevitabilmente soggettive.

Da un lato c’è chi si trova bene con un prodotto e chi, invece, ha una visione completamente opposta. Alcuni apprezzano la carne venduta da Eurospin, considerandola una buona alternativa a marchi più blasonati, mentre altri non mancano di sottolineare che, purtroppo, alcuni lotti non rispondono agli standard sperati. Del resto, i supermercati sono un mondo variegato. Ma cosa è successo?

Cosa c’è dentro i prodotti

Parliamo di una recensione in particolare, apparsa sul noto sito it.trustpilot.com e quindi visibile a tutti, nella quale ha raccontato la sua delusione dopo aver acquistato della carne da un punto vendita Eurospin. La lamentela riguarda il fatto che, durante la cottura, la carne rilascia una quantità eccessiva di acqua e la salsiccia acquistata è piena di calli e parti dure. Nello specifico ha scritto: “Purtroppo, devo constatare ancora una volta che la carne che acquistiamo da voi non è di buona qualità: rilascia troppa acqua durante la cottura sulla piastra, segno evidente di scarsa qualità o di trattamenti inadeguati. Inoltre, la salsiccia è piena di calli e parti dure, assolutamente sgradevoli da mangiare. Pago la carne profumatamente, e sinceramente mi chiedo perché ci venga venduta merce che dovrebbe essere scartata. Oggi mi sono davvero stancato e ho deciso di farvelo presente. Gradirei una risposta e, soprattutto, un miglioramento concreto nella qualità dei vostri prodotti”.

In ogni caso, resta vero che ogni opinione è soggettiva e che nonostante le critiche, il marchio mantiene una solida reputazione grazie alla sua convenienza e alla vasta gamma di prodotti disponibili.