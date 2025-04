UFFICIALE INPS, il 1° maggio parte il bonificone da 850€ per alcuni Italiani: controlla se sei in lista

Per alcune categorie di contribuenti italiani è previsto un bel regalo il prossimo mese: ecco di cosa si tratta e chi potrà ricevere questo importante sussidio economico.

Dal 1° maggio, l’INPS procederà all’erogazione di un sostegno straordinario che potrebbe arrivare fino a 850 euro per chi rientra in specifiche condizioni.

Non si tratta di un bonus universale, ma di un sostegno destinato solo chi ha subito un cambiamento nel proprio reddito o patrimonio recente potrà beneficiare di questa misura.

L’iniziativa riguarda soprattutto nuclei familiari che, a causa di una diminuzione delle risorse economiche, ora soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione.

L’intervento si rivolge in particolare a soggetti che avevano presentato domanda nei mesi precedenti e si erano visti rifiutare la richiesta a causa di un patrimonio superiore ai limiti previsti.

Come ricevere un bonifico di 850 euro dall’INPS: l’aggiornamento dell’ISEE

Per accedere al bonifico da 850 euro previsto dall’INPS, è indispensabile procedere con l’aggiornamento dell’ISEE. Dal 1° aprile, infatti, è possibile richiedere il cosiddetto ISEE corrente. Questo documento tiene conto delle variazioni patrimoniali e reddituali avvenute negli ultimi mesi. Si tratta di un aggiornamento davvero necessario e cruciale per tutti coloro che erano stati esclusi da alcuni Bonus per aver superato soglie patrimoniali o reddituali troppo elevate.

L’INPS ha precisato che una riduzione del 20% del patrimonio rispetto all’ISEE ordinario può aprire le porte al nuovo beneficio. Chi intende ricevere il bonifico dovrà quindi presentare due richieste distinte: una domanda di aggiornamento dell’ISEE e una per la concessione dell’Assegno di Inclusione. Si consiglia di agire tempestivamente per non perdere l’opportunità di rientrare tra i beneficiari già dal pagamento previsto a partire dal 1° maggio.

Ripescaggio Assegno di Inclusione: chi rientra nelle categorie dei possibili beneficiari del sostegno

Il bonifico INPS da 850 euro non sarà identico per tutti. L’importo massimo di 845 euro si compone di una somma base pari a 541,66 euro, alla quale si possono aggiungere ulteriori 333,33 euro nel caso in cui il richiedente sia titolare di un contratto di affitto regolare. I destinatari principali di questa misura sono persone con più di 60 anni, cittadini con disabilità certificata e famiglie prese in carico dai servizi sociali.

Si tratta di un’opportunità importante che può essere colta da tutte quelle persone e quei nuclei familiari che precedentemente erano stati esclusi a causa di patrimonio giudicati elevati. Si può venire, dunque, ripescati anche per la richiesta dell’Assegno di Inclusione dopo aver aggiornato il proprio Isee rispetto alla situazione patrimoniale corrente.