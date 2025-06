BANCA D’ITALIA AVVISO URGENTE – Serie da 20 e 50€: altro che fuori corso, sono fuori legge | Lo sportellista te le taglia in due

Avviso dalla Banca d’Italia: ritiro banconote da 20 e 50 euro, adesso sono fuori legge e devono essere distrutte.

Hai presente quel momento in cui tiri fuori una banconota, convinto di pagare normalmente, e chi hai davanti cambia espressione? Ti guarda, la rigira e iniziano i problemi. Nessuno ti dice subito cosa succede, ma il finale non è quasi mai piacevole.

Ci sono storie che sembrano barzellette, finché non capitano a te. Gente che entra in un bar con 50 euro in tasca ed esce con una denuncia. Altri che fanno benzina, pagano, e poi vengono inseguiti dal benzinaio perché “quella banconota non va bene”. E non si tratta di banconote strane, esotiche o vecchie di trent’anni. Parliamo di quelle che tutti abbiamo nel portafoglio.

La serie più colpita? Quella apparentemente più sicura: i biglietti da 20 e da 50 euro. Non parliamo di soldi “fuori corso” o di valute in disuso.

Qui si tratta proprio di banconote fuori legge, come dice lo stesso personale bancario, al punto che in certi casi vengono tagliate davanti ai tuoi occhi. Ma cosa sta succedendo davvero?

Banca d’Italia avviso: banconote fuori legge

La risposta non è semplice. A lanciare l’allarme su palermo.gds.it è Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo, che spiega: “I tagli da 20 e 50 euro restano i preferiti dai falsari”. Mentre in Italia la produzione di banconote è calata del 26% rispetto all’anno scorso, il numero di banconote false scoperte è aumentato sensibilmente, passando da 104.669 del 2023 a ben 121.111 nel 2024.

E gli episodi si moltiplicano: a gennaio i carabinieri di Raddusa hanno denunciato tre uomini con false 50 euro. Ad aprile, commercianti di Agrigento si sono ritrovati con banconote da 20 euro contraffatte. A maggio, due persone hanno tentato di pagare con soldi falsi in un bar del centro. E sempre a maggio, a Mineo, un sessantenne è stato beccato mentre cercava di piazzare biglietti fasulli a ignari negozianti.

Come possiamo difenderci

Come difendersi? Urzì consiglia la regola del “toccare, guardare, muovere”. Toccando la banconota si percepisce una consistenza particolare e rilievi sul fronte. Guardandola in controluce si può scorgere il filo di sicurezza e, nei tagli da 20 a 200 euro, una finestra olografica con il volto della dea Europa. Muovendola si nota invece che la cifra in basso a sinistra cambia colore, dal verde smeraldo al blu scuro.

Chi lavora a stretto contatto con il denaro lo sa: una banconota sospetta può causare grossi guai. In banca o in cassa, se il dubbio è confermato, la banconota viene ritirata e distrutta, anche fisicamente. Niente scuse e nessun rimborso. Ecco perché, oggi più che mai, conviene osservare bene i soldi che ci passano tra le mani.