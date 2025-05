Ultim’ora Giorgia Meloni: approvato bonus anziani | oltre alla pensione prendi uno stipendio dal governo

Approvato il bonus anziani che offre un aiuto sostanzioso ai bisognosi. Praticamente uno stipendio in più.

Ci sono persone che anche a 80- 90 anni hanno ancora una battuta pronta per tutti. Quelle che raccontano aneddoti su come si viveva una volta, quelle che “si stava meglio quando si stava peggio”, e non smettono mai di fare da punto di riferimento per figli, nipoti e vicini. Ma dietro quei sorrisi, spesso, ci sono difficoltà che non si vedono.

Con l’età che avanza la salute a volte vacilla, e anche i gesti più semplici diventano faticosi. E quando il bisogno di assistenza diventa quotidiano, non è solo una questione di affetto o di pazienza: servono risorse come tempo e soldi.

Purtroppo non tutti gli anziani hanno una famiglia vicina, o qualcuno che possa seguirli giorno per giorno. E così, tra una visita medica, una terapia da seguire e mille altre incombenze, può diventare tutto troppo difficile da gestire da soli. A volte impossibile.

Per fortuna c’è una novità importante. Un sostegno dello Stato pensato proprio per chi ne ha più bisogno. E sembra quasi uno stipendio. Ma come ottenerlo? E a quanto ammonta? Scopriamolo.

Approvato bonus anziani: uno stipendio in più

Si tratta di un importante sostegno pensato per chi ha bisogno di un’assistenza continua e faticosa, ma anche e soprattutto costosa. Non un semplice bonus, ma un aiuto serio, su misura per i più fragili.

Si chiama Prestazione Universale ed è stata introdotta dal Decreto Anziani. Un contributo mensile di 850 euro, erogato dall’INPS, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento che ammonta a 531,76 euro . In totale quindi chi ne ha diritto potrà ricevere 1.381,76 euro al mese per coprire i costi dell’assistenza. La misura al momento è sperimentale per il biennio 2025-2026 e ha un tetto massimo di 25.000 beneficiari, poi si vedrà. Ma come ottenerlo?

Un aiuto per chi ne ha davvero bisogno

Il bonus come sempre accade non è per tutti: per ottenerlo, ricorda gruppo-piu.it, bisogna avere almeno 80 anni, un ISEE che arrivi al massimo a 6.000 euro, un bisogno di assistenza gravissimo certificato dalla Commissione medico-legale dell’INPS e percepire già l’indennità di accompagnamento. Non basta averne bisogno, insomma: bisogna anche dimostrarlo, e bene.

L’assegno non è tassabile né pignorabile, ma va usato solo per spese legate all’assistenza: quindi per un badante con contratto regolare oppure per acquistare servizi da imprese o professionisti specializzati. Il tutto deve essere tracciabile e trasparente, per garantire che il contributo vada davvero a chi ne ha bisogno. Per ottenerlo si potrà fare domanda esclusivamente online sul sito dell’INPS, sezione “Decreto Anziani – Prestazione Universale”. Serviranno una DSU aggiornata, la certificazione medica INPS, e i documenti sull’indennità di accompagnamento.