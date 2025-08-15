Insonnia addio: basta trasferirsi qui per dormire come un bimbo | Questa è la città dove le rughe scompaiono e si torna giovani

Coloro che soffrono di insonnia sono tantissimi e le cause di questo disturbo sono numerose, ma esiste una città dove il problema scompare.

L’insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà ad addormentarsi, a mantenere il sonno o riposare in modo continuativo e costante.

Chi soffre di questo problema ha difficoltà ad addormentarsi, si sveglia continuamente durante la notte o troppo presto al mattino, ma potrebbe anche non riuscire ad addormentarsi con facilità.

L’insonnia può avere un impatto significativo sulla vita quotidiana, causando stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione durante il giorno, oltre ad una serie di danni alla pelle.

Chi soffre di questo disturbo potrebbe facilmente risolvere il problema facendo le valigie: c’è una città in Italia in cui ogni problema scompare e l’insonnia diventa solo un ricordo lontano.

I danni dell’insonnia

L’insonnia potrebbe essere dovuta a svariate condizioni: alla base ci potrebbero essere stress e ansia, ma essa potrebbe essere dovuta anche a cattive abitudini, problemi di salute o alterazione del ritmo circadiano. Le conseguenze di questo problema si riflettono nella vita quotidiana: affaticamento, difficoltà di concentrazione, problemi di memoria, irritabilità e sbalzi d’umore influiscono negativamente sulla produttività e sulle relazioni.

Ma quando il problema si protrae per lungo tempo, l’insonnia potrebbe portare anche a problemi di salute come malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete, obesità, ma anche ansia e depressione. A risentire della mancanza di riposo è anche la pelle: l’insonnia influisce sulla rigenerazione cellulare, sulla produzione di collagene e sulla capacità dell’epidermide di riparare i danni subiti durante il giorno, quindi iniziano a comparire occhiaie e borse sotto gli occhi, la pelle perde elasticità e invecchia precocemente.

La città in cui si dorme meglio

Risolvere per sempre il problema dell’insonnia è semplicissimo, basta fare le valigie e trasferirsi in questa città. Secondo alcuni dati statistici, tra tutte le province italiane, ce n’è una in cui il corpo e la mente si rilassano permettendo di riposare così come fanno i bambini. Dalle ricerche effettuate dall’agenzia specializzata nella psicologia online, Unobravo, Perugia è risultata la città in cui si dorme meglio.

Tra i parametri presi in considerazione per questa indagine vi sono la qualità dell’aria, le ore di connessione online, l’inquinamento acustico e luminoso, il numero di bar presenti e la percentuale di spazi verdi. In base a questi aspetti, la città umbra è la prima in classifica: qui, quindi, si può combattere l’insonnia e far riposare finalmente mente e corpo.