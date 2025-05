Internet, con il trucco della finestra hai la fibra ultrasonica| Lo speedtest ti lascerà scioccato

Se internet a casa ti rallenta devi provare il trucco della finestra. Non sarà mai stato tanto veloce, provare per credere.

Oggi avere una buona connessione Wi-Fi in casa è diventato praticamente di vitale importanza, quasi quanto avere la luce o l’acqua. Perché che si tratti di lavorare da casa, guardare una serie in streaming o semplicemente navigare online, il Wi-Fi è al centro di tutto.

Ma quante volte capita che la connessione sia lenta, salti all’improvviso o non arrivi in alcune stanze? Che rabbia, che cosa frustrante.

Spesso ci arrabbiamo con il gestore Internet, ma in realtà il problema potrebbe essere molto più semplice, potrebbe esser solo colpa nostra.

Da oggi, con il trucco della finestra, non sarà più un tuo problema. Internet diventerà velocissimo e la tua connessione sarà da invidiare.

Internet: velocissimo con il trucco della finestra

Prima di scoprire il trucco, spieghiamo brevemente come funziona internet nelle nostre case e perché spesso la connessione salta, rallenta o è troppo debole.

Il Wi-Fi viaggia attraverso onde, come la radio o la TV. Queste onde fanno parte di uno “spettro” di frequenze che trasportano i dati nell’aria. Ma se trovano troppi ostacoli, o se si disperdono in direzioni sbagliate, diventano deboli prima ancora di arrivare al nostro telefono o computer. Inizi a capire?

Come avere una connessione stabile e senza interruzioni

Sembra una sciocchezza, ma la posizione del router può fare davvero la differenza. Se lo mettiamo in un angolo nascosto o troppo basso, stiamo praticamente sabotando il nostro stesso Wi-Fi. Il segnale si indebolisce, fatica a raggiungere tutta la casa e si perde in mille ostacoli. Ad esempio, uno degli errori più comuni è lasciare il router per terra o vicino a una finestra. Sul pavimento, il segnale si disperde verso il basso, dove non serve a nulla. Vicino a una finestra, invece, una parte delle onde finisce fuori casa. Non solo perdiamo potenza all’interno, ma rischiamo anche interferenze o addirittura accessi indesiderati da fuori. Quindi? Lontano dalla finestra.

Come riporta semana.com, secondo gli esperti del sito RedesZone il trucco è semplice: mettere il router al centro della casa, a un’altezza media, diciamo tra 1 e 1,5 metri. Lontano dal pavimento, ma anche dal soffitto. L’ideale? Su un mobile in legno, senza vetri intorno, e lontano dalla TV o altri apparecchi elettronici. Così il segnale può distribuirsi in modo più uniforme, raggiungendo ogni stanza in modo più efficiente. Basta poco, solo spostarlo.