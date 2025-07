Parcheggiatori, passa il nuovo decreto salva abusivi: LEGALIZZATI al 100% | Dovrai per forza sganciare 1€, è OBBLIGATORIO

I parcheggiatori abusivi diventano legalizzati con questa legge, e tu non puoi più rifiutarti di pagare, fosse anche solo un euro.

Quante volte ti è capitato di parcheggiare e vedere subito arrivare quel tizio che ti dice “un euro, grazie” (se ti va bene)? Se non hai mai subito il ricatto (perché diciamolo, di ricatto si tratta), probabilmente conosci qualcuno a cui è accaduto.

Il parcheggiatore abusivo è diventato un classico fastidio di tante città italiane, soprattutto turistiche, purtroppo, e spesso si presenta come un vero e proprio “custode” improvvisato dell’auto. A volte anche caro.

Peccato però che questa attività, senza autorizzazione, sia illegale. La legge infatti considera il parcheggiatore abusivo un problema serio: chiedere soldi senza permessi è un illecito che può portare a multe salate – da 700 fino a oltre 3.000 euro – e nei casi più gravi anche ad arresti.

Eppure, incredibilmente, sembra che ci sia una sorta di “scappatoia” che rende il parcheggiatore abusivo – legalizzato, almeno in certi casi. Non stiamo parlando di una licenza speciale o di una nuova categoria professionale, ma di una zona d’ombra della legge che lascia aperta una porta.

Parcheggiatori: gli abusivi-legalizzati

Qual è il trucco? Semplice: la legge, spiega oipamagazine.it, sembra chiudere un occhio se questa attività si svolge fuori dai centri abitati, in zone isolate, magari nelle campagne o vicino a qualche evento in periferia. In quei casi, chi fa il parcheggiatore abusivo non viene perseguito come tale. È come se, in quelle aree, la normativa non fosse così rigorosa o semplicemente non si applicasse.

Questo però apre a scenari strani e poco rassicuranti: immagina di essere fuori città e dover lasciare la tua auto in mano a un “custode” senza autorizzazioni e senza tutele. Anche se la legge non lo punisce, resta sempre un rischio di ricatti e prepotenze, e qui la parola “legalizzato” suona più come un paradosso.

Devi pagare per forza?

Va detto che la protezione dei cittadini dentro i confini urbani è ferrea: in città chiunque si improvvisi parcheggiatore abusivo rischia multe e persino denunce penali, come abbiamo detto. Ma appena metti piede fuori, la situazione cambia, e il parcheggiatore può fare il suo mestiere “senza pensieri”.

Non proprio una bella notizia per chi vuole semplicemente parcheggiare senza stress. Quindi se ti capita di dover pagare un euro per la “custodia” della tua auto, sappi che in città puoi denunciare, mentre fuori, per ora, la legge lascia spazio a situazioni ambigue.