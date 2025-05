Codice della strada, al via il test sulle strisce rosse: da oggi sarà vietatissimo oltrepassarle | Multe da 200€ e sospensione della patente

Le nuove strisce rosse al via, inizia il test sulle strade. Se le oltrepassi potresti beccarti una salatissima multa e persino la sospensione della patente.

Negli ultimi mesi chi si è trovato a guidare lungo alcune tratte stradali potrebbe aver notato qualcosa di diverso, qualcosa che cattura immediatamente lo sguardo. Una nuova presenza colorata sta facendo capolino sull’asfalto: non si tratta delle solite e conosciute linee bianche o gialle, ma di inedite strisce rosse che seguono l’andamento della carreggiata.

Un colore che non passa inosservato, certamente. Il rosso si sa, richiama attenzione, urgenza, pericolo. Eppure, queste strisce non sono accompagnate da grandi cartelli o avvisi dettagliati. E vederle desta solo domande.

Anche perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ancora lanciato una campagna di comunicazione ufficiale.

Chi guida le osserva, magari rallenta, si chiede se si tratti di un errore di segnaletica, di una nuova tipologia di corsia o di un tratto riservato. La verità è che superarle è vietato. Ma cosa rappresentano esattamente?

Codice della Strada: arrivano le strisce rosse

Cominciamo con il chiarire che le strisce rosse sulla strada non sono decorative né casuali. Si tratta in realtà di un nuovo strumento di sicurezza stradale, un nuovo tipo di segnaletica al quale non siamo ancora abituati, ma che potrebbe presto diventare la norma. Almeno in alcuni tratti di strada.

Ma a cosa servono quindi? Le strisce di questo colore, e quindi altamente visibili, sono state introdotte per scoraggiare i sorpassi in zone ad alto rischio, dove c’è la linea continua, per intenderci.

Un piccolo segnale, una grande differenza

L’idea arriva dall’estero. In Paesi come la Francia e la Spagna sembra che l’uso di strisce rosse abbia davvero portato a una sensibile riduzione degli incidenti nei tratti critici, in particolare sulle curve cieche, vicino a incroci complessi o in prossimità di cantieri. Nello specifico, come leggiamo sul web, in Spagna nel tratto della A-355 tra Coín e Marbella, dove una striscia rossa ha sostituito la doppia linea continua, si è vista una riduzione del 30% degli incidenti gravi.

Per ora comunque sono state applicate in pochi tratti selezionati, come esperimento pilota. Chi le oltrepassa commette un’infrazione simile al sorpasso in presenza di linea continua, con multe salate e possibile perdita di punti sulla patente. Se l’esperimento darà ovunque risultati positivi, presto potremmo vederle comparire anche sulle strade italiane. Presto anche il nostro Paese potrebbe decidere di testare l’efficacia di questo metodo sul proprio territorio.