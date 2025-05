Premio Scuola Sostenibile 2025: c’è tempo fino al 6 giugno per iscriversi | Questo il regolamento per aderire

Premio Scuola Sostenibile 2025, come partecipare - pianoinclinato.it (Foto Pexels)

Nasce un premio dedicato alle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado che si distinguono per progetti innovativi e idee virtuose.

Il tema della sostenibilità è uno dei più caldi degli ultimi tempi e le nuove generazioni sono chiamate a confrontarsi sull’argomento per costruire un futuro migliore per sé e per i giovani del domani.

Nasce per questo motivo il Premio Scuola Sostenibile 2025, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che si impegnano in progetti innovativi legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il progetto promosso da Il Sole 24 Ore ha lo scopo di valorizzare le scuole italiane che si sono distinte – o intendono distinguersi – per impegno nel campo della sostenibilità con idee innovative e virtuose.

Il bando di partecipazione scade il prossimo 6 giugno: vediamo nel dettaglio tutte le indicazioni utili per partecipare al concorso ed eventualmente essere selezionati per prendere parte alla cerimonia di premiazione che si terrà a Roma.

Premio Scuola Sostenibile 2025

Gli istituti scolastici che hanno a cuore il tema della sostenibilità e vogliono lanciare progetti e idee innovative che intendono distinguersi in questo ambito, possono prendere parte al concorso Premio Scuola Sostenibile 2025. Si tratta di un’iniziativa nata in collaborazione con Il Sole 24 Ore e le scuole di tutta la Penisola, con l’intento di sensibilizzare sempre di più le nuove generazioni sul tema della sostenibilità.

Le scuole Primarie e Secondarie di I e II sono invitate a presentare progetti che toccano diverse tematiche: riciclo e risparmio energetico, mobilità sostenibile, stili di vita sani, sport e alimentazione, inclusione e accoglienza. Tutti gli istituti che intendono partecipare, possono consultare la landing page dedicata e prendere visione delle modalità di adesione, analizzare il regolamento completo ed accedere al modulo di partecipazione che dovrà essere integralmente compilato ed inviato entro il 6 giugno 2025.

Come partecipare al Premio Scuola Sostenibile 2025

Per prendere parte al bando di concorso è necessario indicare il grado della scuola candidata e le azioni, le innovazioni, i progetti ed i processi che sono stati intrapresi o si intende intraprendere, illustrando i risultati tangibili, attuabili e verificabili. Ad ogni partecipante viene richiesto di rispondere a specifiche domande.

Tutti i moduli inviati attraverso la landing page vengono vagliati da una Commissione interna, mentre spetta al Promotore eliminare i progetti fuori tema o considerati evidentemente irrealizzabili. Compito della Commissione è di procedere alla verifica di tutte le candidature pervenute e, per ciascun Grado di scuola, verranno selezionati fino ad un massimo di 3 vincitori che dovranno presentarsi a Roma nel mese di ottobre per prendere parte alla cerimonia finale.