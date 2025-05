Test quoziente intellettivo: da queste 3 domande si calcola la tua intelligenza | Solo il 17% delle persone riesce a rispondere

Con questo test bastano solo 3 domande per calcolare la tua intelligenza. Se ti sembrano troppo poche, sappi che solo il 17% risponde in maniera esatta.

Molti di noi pensano ai test di intelligenza come a esercizi lunghi e complessi, dove bisogna risolvere problemi difficili e rispondere a decine di domande.

Ma non sempre è così. A volte ne basta un numero ridotto e all’apparenza semplici, per mettere alla prova la nostra agilità mentale.

In questi casi, la vera sfida è riuscire a non cadere nelle trappole della risposta immediata, quella che sembra giusta ma che in realtà è un inganno.

Un esempio di questo tipo di test è il Cognitive Reflection Test (CRT), sviluppato nel 2005 dal professor Shane Frederick del MIT. Sole tre domande, sembra alla portata di tutti, eppure il tasso di successo è sorprendentemente basso: solo il 17% delle persone risponde correttamente a tutte e tre le domande. Provaci anche tu.

Le tre domande a cui pochi sanno rispondere

Ecco le tre semplici domande: 1)Una mazza e una palla costano insieme 1,10 $. La mazza costa 1 dollaro in più della palla. Quanto costa la palla? 2)Se cinque macchine impiegano cinque minuti per produrre cinque articoli, quanto tempo impiegherebbero 100 macchine per produrre 100 articoli? 3)In un lago c’è una macchia di ninfee. Ogni giorno la macchia raddoppia di dimensione. Se per coprire l’intero lago ci vogliono 48 giorni, quanti giorni ci vorranno per coprire metà del lago?

Le risposte che la maggior parte delle persone dà sono: La palla costa 10 centesimi, 100 macchine impiegheranno 100 minuti, La macchia di ninfee coprirà metà del lago in 24 giorni. Tutte sbagliate. Vediamo quelle giuste.

Non rispondere di getto

La risposta più comune che viene in mente alla prima domanda è che la palla costi 10 centesimi. Se così fosse però la mazza dovrebbe costare 1,10 $ (1 dollaro in più), e insieme farebbero 1,20 $. Invece: chiamiamo x il prezzo della palla. Poiché la mazza costa 1 dollaro in più della palla, il prezzo della mazza sarà x + 1. La somma sarebbe x + (x + 1) = 1,10 . Ciò si traduce in 2x + 1 = 1,10. Risolvendo, 2x = 0,10, quindi x = 0,05. La palla costa 5 centesimi e la mazza costa 1,05 dollari . Totale: $ 1,10.

La seconda: se 5 macchine producono 5 articoli in 5 minuti, significa che ogni macchina produce 1 articolo in 5 minuti. Quindi, anche con 100 macchine, ognuna comunque produrrà un articolo in 5 minuti. Pertanto, 100 macchine produrranno 100 articoli in 5 minuti, non 100 minuti! La risposta corretta è 5 minuti. Infine, la risposta più comune alla terza domanda è 24 giorni, ma questa è una trappola mentale. Se la macchia raddoppia di dimensioni ogni giorno, significa che il giorno prima (il 47° giorno) il lago era già metà coperto. Al 48° giorno, la macchia ha coperto l’intero lago, quindi al 47° giorno il lago era già metà coperto. La risposta corretta è 47 giorni, non 24. È una crescita esponenziale, non lineare. E tu, avevi indovinato?