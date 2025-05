ULTIM’ORA GOVERNO: bonus di 20.000€ per trasferirsi nel paradiso terrestre | A mezz’ora le spiagge più belle d’Europa

Sogni una vita dove la sveglia suona con il canto degli uccelli e non con il trillo frenetico di una notifica?

Esiste un luogo dove la pausa pranzo si trasforma in un’immersione nella natura rigogliosa e la sera si conclude con la brezza marina che accarezza la pelle.

E ora arriva un’opportunità concreta, supportata da un incentivo economico di tutto rispetto, per trasformare questo idillio in realtà quotidiana.

Un’occasione unica sta bussando alla tua porta, ma la lancetta del tempo scorre inesorabile.

Sei pronto a scoprire come un bonus di 20.000€ può spalancarti le porte del tuo personale angolo di paradiso, a un tiro di schioppo da alcune delle spiagge più incantevoli d’Europa?

Cogli questa occasione

La Regione Sardegna lancia un’iniziativa per rivitalizzare i suoi piccoli comuni, offrendo contributi a fondo perduto alle aziende che vi si insediano. Il “Bando incentivi per l’insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni” mira a contrastare lo spopolamento e stimolare l’economia locale. Hai tempo fino alle ore 10 di mercoledì 30 aprile per partecipare alla terza edizione. Promosso dall’Assessorato regionale e gestito dalle Camere di Commercio, il bando è rivolto a imprenditori e liberi professionisti pronti a investire in Sardegna. Per il periodo 2021-2024 sono stati stanziati 40 milioni di euro. L’assessore Giuseppe Meloni sottolinea come questa sia “un’opportunità concreta per rivitalizzare i nostri piccoli comuni e attrarre nuove iniziative imprenditoriali”.

I contributi anti-spopolamento arrivano fino a 20mila euro per chi ha avviato un’attività, un’unità locale o trasferito la sede in un comune sardo con meno di 3mila abitanti (al 31/12/2020) tra l’1/1/2022 e il 31/12/2024. L’importo varia: 15mila euro per l’insediamento e 20mila euro se l’attività crea nuova occupazione (assunzioni di almeno 12 mesi). Gli importi sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 4%. Per beneficiare di questo incentivo, è necessario presentare la domanda esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma Restart entro il termine stabilito. L’erogazione dei contributi avverrà in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande. Chi ha già usufruito del bando in precedenza non potrà presentare una nuova richiesta. Condizioni essenziali per l’accettazione della domanda sono la regolarità nel pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio (per il periodo 2021-2024 per le imprese già esistenti) e la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il paradiso ti sta aspettando

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità per dare una svolta alla tua vita, unendo la tua attività professionale con la bellezza unica della Sardegna, a breve distanza da alcune delle spiagge più invidiate d’Europa.

Purtroppo, per quest’anno i termini per presentare la domanda sono scaduti, ma non temere, resta sintonizzato per eventuali future edizioni di questa fantastica opportunità perchè il tuo angolo di paradiso ti aspetta!