Ragni velenosi, ha le zampe lunghe e un morso dolorosissimo: lo abbiamo tutti in casa | Se ti pizzica ti manda al campo santo

In tutte le case c’è un ragno velenoso, ma pochi sanno riconoscerlo. Il suo morso è dolorosissimo, meglio saperlo distinguere dagli altri.

I ragni sono tra le presenze più comuni nelle nostre case anche se spesso, piccoli e silenziosi come sono, risultano praticamente invisibili.

Del resto vivono per lo più nascosti dietro i mobili, nelle cantine, o negli angoli e intercapedini di casa. C’è chi li ignora, chi si affretta a prenderli con un fazzoletto per liberarli fuori, e chi invece, alla sola vista di quelle otto zampe, scappa gridando come se avesse visto un mostro. Non importa quanti ne abbiamo incontrati, i ragni suscitano da sempre emozioni forti e contrastanti.

Alcune persone provano una vera e propria fobia nei loro confronti, altre si limitano a un senso di fastidio. Alcuni li schiacciano senza pensarci troppo, altri invece si sentono quasi in colpa a ucciderli e preferiscono “accompagnarli gentilmente” fuori dalla finestra. In ogni caso, l’idea che questi piccoli animali possano essere pericolosi mette in allerta chiunque, soprattutto quando iniziano a circolare storie o notizie inquietanti.

Anche se la maggior parte dei ragni presenti nelle nostre case è del tutto innocua, ogni tanto torna alla ribalta la paura di specie potenzialmente pericolose. Che vivono accanto a noi, senza che ce ne accorgiamo. O meglio, senza saperlo, almeno finché ci becchiamo un dolorosissimo morso.

Ragni velenosi in casa: una minaccia che non ti aspetti

Ciclicamente, anche a causa di notizie di cronaca, cresce la paura per la presenza di ragni velenosi in casa. Se fino ad un attimo prima li abbiamo guardati quasi con noncuranza, abituati alla loro presenza costante, ecco che sale la paura. E iniziamo a guardarli con sospetto.

A parlare dell’argomento su ilgiorno.it è Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di Pavia: “I ragni nostrani non hanno una tossicità elevata. Ne abbiamo due o tre che possono fare del male in Italia, ma non sono ragni mortali o potenti come i ragni americani, australiani, africani”. E per fortuna.

Ragni in casa? Sì, ma niente panico

Tra le specie che vivono nelle nostre case c’è e che potrebbe essere un minimo velenoso c’è il famigerato ragno violino, di cui spesso nemmeno ci accorgiamo della sua esistenza. Dopo la notizia della morte di una persona a seguito del morso di qusto ragno c’è stato un incremento delle chiamate al Centro Antiveleni e Tossicologia Maugeri di Pavia. Ma “A noi non risulta, in medicina e in letteratura scientifica, così come nella nostra casistica, un morto da morso di ragno violino” precisa Locatelli. Ogni anno il centro riceve circa un centinaio di richieste per casi accertati legati a questo aracnide, ma “tutti comunque guariscono”.

Inoltre il ragno violino, se presente “se ne sta per i fatti suoi” spiega l’esperto. Non è aggressivo, non attacca l’uomo, e nella maggior parte dei casi, se morde perché disturbato, la reazione cutanea è leggera e scompare in pochi giorni. “Se sulla parte colpita non si vede niente, il tutto passerà nell’arco di pochi giorni”. Solo nei rari casi in cui la lesione peggiora, si interviene con creme o antibiotici orali. E niente panico.