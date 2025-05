Medico di base a pagamento: per un controllo di 30 secondi ti spara 100€ | Resti malato a vita e senza soldi

Crescono le tariffe del medico di famiglia per visite e rilascio di certificati medici: ecco in quali casi i costi possono superare quelli di molti specialisti.

Ci si rivolge al medico di base per le cure quotidiane, per le visite più approfondite, ma anche per il rilascio di certificati che sono necessari per alcune attività, come il lavoro o lo sport.

Il cosiddetto certificato anamnestico è obbligatorio per il conseguimento della patente di guida, ma il costo per questa prestazione preoccupa gli italiani che si rivolgono al proprio medico di famiglia.

Sono frequenti i casi in cui il dottore, pur conoscendo lo stato di salute del paziente, applica tariffe che spesso superano quelle di un medico specialista.

Il certificato viene richiesto in particolare per attestare l’assenza di patologie psico-fisiche e di dipendenze da alcol o sostanze stupefacenti, ma a quale prezzo?

Certificato anamnestico per il rilascio della patente di guida: a cosa serve e chi lo rilascia

Il certificato anamnestico è un documento obbligatorio per il primo rilascio della patente di guida, come previsto dalla Legge n. 120/2010. È rilasciato dal medico di base, che certifica l’assenza di condizioni sanitarie incompatibili con la guida, tra cui epilessia, gravi disturbi psichici, patologie cardiovascolari e uso di sostanze stupefacenti.

Il documento deve riportare in modo dettagliato le generalità del paziente, lo stato di salute complessivo e l’eventuale presenza di malattie pregresse o trattamenti in corso. Attraverso questo documento si garantisce che chi richiede la patente non risulti rischioso per sé o per gli altri durante la guida. In caso di patologie specifiche come il diabete o disordini neurologici, si deve allegare anche un certificato specialistico. Lo stesso certificato può essere ottenuto anche presso l’ASL o tramite medici legali, ma in quei casi la procedura è più lunga e burocratica, come riportato da Rinnovopatenti.it.

Quanto costa il certificato medico per la patente di guida: la polemica sui prezzi

L’importo richiesto per il certificato anamnestico non è regolamentato in modo uniforme. Come nel caso di altre tariffe, anche per questa è prevista la decisione autonoma del medico. In media si attesta tra i 50 e i 70 euro, ma in alcune città italiane si superano anche gli 80 euro.

Il problema di questo costo esorbitante, che è cresciuto con il tempo, è stato segnalato da molte associazioni di consumatori. Le accuse che si rivolgono ai medici di base sono l’assenza di trasparenza e la sproporzione tra prestazione e costo. Si viene così a creare uno strano paradosso: alcuni specialisti richiedono per una visita completa un onorario inferiore rispetto al medico di base per la sola compilazione di un certificato.