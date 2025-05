Tutto a 1€, da Eurospin fai la spesa come in Ghana: alle casse lo scontrino sembra finto | Scoppia il parapiglia tra le corsie

Carrelli che si riempiono senza che il portafoglio ne risenta minimamente, prezzi che sfidano ogni logica di mercato.

Un’ondata di incredulità e stupore sta pervadendo i supermercati Eurospin.

Sembra che fare la spesa si stia trasformando in un’esperienza surreale, quasi da un altro mondo.

Ma cosa sta succedendo tra gli scaffali del noto discount? Preparatevi a rimanere a bocca aperta.

Quello che sta accadendo alle casse di Eurospin ha dell’incredibile e le reazioni dei clienti sono tutt’altro che composte.

Una settimana di offerte shock

Dal 12 al 18 maggio, Eurospin ha lanciato una promozione che ha dell’eccezionale, con una lunga lista di prodotti offerti al prezzo fisso di 1 euro. Questa iniziativa sta generando un vero e proprio boom di acquisti, con clienti che riempiono i carrelli approfittando dei prezzi incredibilmente bassi. Tra i prodotti in offerta a solo 1 euro troviamo una vasta gamma di generi alimentari, perfetti per la spesa di tutti i giorni. Si va dalla base per pizza Tre Mulini (400g) ai bastoncini di verdure panati Amo Essere Veg (300g), dalla ventricina piccante La Bottega del Gusto (100g) ai bastoncini gusto granchio (250g). Non mancano i primi piatti con i panciottini Tre Mulini in diverse varianti (pomodoro e mozzarella, mozzarella e prosciutto, funghi e mozzarella – 250g ciascuno) e la pasta, con confezioni da 1 kg di penne rigate, spaghetti e fusilli Tre Mulini.

Per chi cerca latticini, sono disponibili lo stracchino light Pascoli Italiani (100g) e la pancetta arrotolata La Bottega del Gusto (100g), oltre allo yogurt intero Land nei gusti fragola e frutti di bosco (500g). Non mancano i secondi con i würstel puro suino Tobias (3 pezzi) e il minestrone 16 verdure Delizie dal Sole (600g). L’offerta a 1 euro include anche conserve come le olive verdi e nere denocciolate Variagusto (150g), il pesto alla genovese Delizie dal Sole (190g) e i fagioli red kidney Delizie dal Sole (820g/242g sgocc.). Per uno snack veloce, si possono trovare le patatine rustiche Mambo Kids (200g), mentre per la colazione o la merenda ci sono i plum cake integrali Dolciando (6 pezzi) e le creme dessert alla vaniglia Dolciando (150g).

Non è ancora finita

La lista continua con la macedonia di frutta Puertosol (410g/250g sgocc.), le crostatine Dolciando (albicocca e cacao – 6 pezzi), le caramelle ripiene latte menta Dolciando (300g) e le chewing gum ripiene Spinclass (menta/fragola e lime, fragola e lime – 2×32,7g). Nel reparto bevande spiccano la bevanda all’avena senza zuccheri Amo Essere Veg (1l) e le sete di frutta zero Puertosol in vari gusti (ACE, frutti rossi, arancia rossa – 1l).

Infine, l’offerta a 1 euro comprende anche prodotti per la casa come il lavapavimenti Dexal (lavanda/bouquet – 1,25l), il detersivo piatti Dexal (aceto/limone – 1,25l), la ricarica sgrassatore Marsiglia Dexal (1l), il deodorante ambiente Sistema Casa (profumazioni assortite – 400ml), gli spazzolini Total Family White & Fresh (3 pezzi), i proteggislip maxi Fior di Magnolia (30 pezzi), il detersivo disinfettante Dexal (freschezza alpina – 1,5l), l’ammorbidente Dexal (assortito – 2l), i contenitori con coperchio Sistema Casa (2 porzioni – 5 pezzi) e la cola Blues (1,5l + 1,5l).