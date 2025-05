Ministero dei Trasporti: hai un diploma? Sei dei nostri…Megaconcorso assunzione diretta, ti pagano 1500€ e lavori con Salvini

Chi cerca lavoro può cominciare a gioire: ecco l’opportunità da cogliere al volo per partecipare al concorso pubblico più atteso del 2025. Per candidarsi basta il diploma.

Buone notizie per chi è in cerca di un’occupazione stabile. L’opportunità arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano.

Si tratta di un massiccio piano di assunzioni previsto dalla Pubblica Amministrazione con 1.133 posti a tempo indeterminato autorizzati dal Dpcm del 12 giugno 2024.

Per ricoprire la maggior parte dei ruoli non è richiesta la laurea e lo stipendio previsto per i profili d’ingresso si aggira attorno ai 1.500 euro netti al mese.

L’obiettivo del concorso è rafforzare le strutture operative del dicastero, che si occupa della gestione delle grandi reti infrastrutturali italiane: strade, ferrovie, porti, aeroporti e trasporti urbani.

Piano di assunzione del Ministero dei Trasporti: quali sono le posizioni aperte

I posti disponibili si distribuiscono su vari livelli e profili. Si richiedono 1 dirigente di prima fascia, 22 dirigenti di seconda fascia, 10 unità nell’area delle elevate professionalità, 998 funzionari e 358 assistenti. I ruoli per cui basta il diploma sono concentrati principalmente nell’area degli assistenti, ma anche diversi profili da funzionario sono accessibili senza titolo universitario.

Il piano di assunzione prevede diverse fasi. Nel biennio 2024-2025 saranno coperti 351 posti, in particolare tra i funzionari. Le altre posizioni verranno assegnate tramite scorrimenti di graduatorie già esistenti e progressioni interne. Le retribuzioni variano a seconda del profilo, ma l’inquadramento previsto per i diplomati assunti come assistenti garantisce comunque una base salariale solida e regolare.

Come avviene la fase di selezione del Concorso Pubblico per lavorare nei trasporti pubblici

La selezione avverrà tramite concorso pubblico, come riportato da WorksJob.com. I candidati saranno testati attraverso la verifica dei titoli e alcuni esami. Le prove previste sono principalmente due: una scritta a risposta multipla e una orale. Saranno valutate anche le competenze digitali e la conoscenza della lingua inglese. Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno totalizzato almeno 21/30 allo scritto.

Per presentare domanda sarà necessario accedere al portale ufficiale dei concorsi del MIT o alla piattaforma nazionale InPA utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS. È richiesto anche un indirizzo PEC personale che sarà utilizzato per ricevere comunicazioni ufficiali e completare la procedura. I bandi con i dettagli ufficiali saranno pubblicati nelle prossime settimane. Si consiglia, però, di registrarsi in anticipo per non rischiare rallentamenti o esclusioni. Per trovare lavoro nella Pubblica Amministrazione i concorsi sono l’opportunità migliore: in questo modo ci si garantisce un accesso diretto al cosiddetto “posto fisso” anche nel caso in cui non si è completato un percorso universitario.