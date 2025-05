Patente, non la perdi più: eliminato il sistema a punti | Ti arriva solo una multina

Novità patente: non rischi più di perderla a causa dei punti scalati ad ogni infrazione, ora ti arriva solo la multa.

C’è una novità che farà sicuramente discutere milioni di automobilisti: sembra che non si perdano più i punti della patente, nemmeno dopo infrazioni gravi.

Oggi chi guida può violare il Codice della Strada e cavarsela solo con una multa. Un’anomalia? O il segno che il sistema dei punti sta perdendo efficacia?

Per anni, la paura più grande per chi si è visto comminare una multa non è stata la sanzione economica in sé, ma quella di scivolare verso il ritiro della patente. Bastano poche infrazioni, e i punti svaniscono.

Ma ora, è davvero possibile non perdere più i punti? Si tratta di una maggiore flessibilità o cosa? Facciamo chiarezza.

Patente: non perdi più i punti

Ora gli automobilisti invece di preoccuparsi della decurtazione dei punti possono limitarsi a pagare la multa. Ma facciamo un esempio concreto. Quando arriva una multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox, il proprietario del veicolo ha 90 giorni di tempo per riceverla e 60 giorni per comunicare chi era alla guida.

È proprio questa comunicazione a determinare chi perde i punti, non la multa in sé. Se il proprietario non comunica nulla, scatta una seconda sanzione tra 282 e oltre 1.000 euro. Ma solo chi guida perde i punti. E qui entra in gioco una sentenza della Cassazione: se si dimostra con motivazioni valide di non sapere chi guidava non si perdono i punti. Come è possibile?

Ora puoi pagare solo la multa

Tra i motivi per esempio può esserci il fatto che sono passati più mesi dall’accaduto, e il veicolo è usato da più persone. Secondo la Corte di Cassazione, come riportato da das.it, se chi riceve la multa risponde spiegando perché non può indicare il conducente, spetta al giudice valutare se la giustificazione è valida. In quel caso, niente decurtazione, solo la multa.

Questo chiarimento è fondamentale: il sistema a punti non è stato eliminato, ma in certi casi si può evitarne la perdita se si agisce in modo corretto. È quindi consigliabile rispondere sempre alla richiesta di comunicazione, anche se non si sa con certezza chi era alla guida, per non risultare inadempienti. Vale la pena provarci, potrebbe andare bene. Ricordiamo comunque che nel caso di multa da autovelox per eccesso di velocità, si perdono dai 3 ai 10 punti a seconda dal superamento del limite.