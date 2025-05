Riciclo Plastica, in questa città Conad si inventa una grande novità: più bottiglie porti, più ti sconta la spesa

L’iniziativa volta a incentivare comportamenti sostenibili e a rendere la spesa più semplice per i consumatori: cosa c’è da sapere.

Conad in collaborazione con Coripet, ha avviato un’iniziativa che testimonia ancora una volta come l’azienda si impegni nella promozione di uno stile di vita e di comportamenti sostenibili.

Presso alcuni punti vendita della zona di Ozzano dell’Emilia (BO)sono stati disposti degli eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie in PET: tutti i cittadini possono avvicinarsi a questa iniziativa guadagnando anche buoni spesa.

“Un’azione concreta a favore dell’ambiente”, ha commentato Sanzio Zerbinati, socio Conad Nord Ovest di Ozzano, sottolineando come l’azienda si impegni attivamente per il progetto Conad Sosteniamo il Futuro.

L’iniziativa testimonia l’intenzione di favorire lo sviluppo di modelli di gestione più sostenibili e l’adozione di comportamenti di consumo responsabili per la crescita e il benessere delle comunità e i territori.

Come funziona l’eco-compattatore

Nel comune di Ozzano dell’Emilia (BO) e in altri comuni d’Italia che hanno aderito all’iniziativa, sono presenti presso i punti vendita Conad degli eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie in PET. Per utilizzarli basta scaricare l’app Coripet, registrarsi e associarsi usando la Carta Insieme o la Carta Insieme Più Conad. Effettuando questi semplici passaggi, si possono iniziare ad inserire le bottiglie di plastica rivolgendo il codice a barre verso l’alto.

Attenzione però! Tutte le bottiglie devono essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, e devono aver contenuto esclusivamente liquidi alimentari. Riciclare le bottiglie in PET permetterà di guadagnare dei punti: una bottiglia vale un punto e al raggiungimento della soglia dei 200, si riceve un buono spesa del valore di 3 euro da spendere su un importo minimo di 15 euro. Tutte le bottiglie riciclate verranno usate per produrre delle altre bottiglie da impiegare nel settore alimentare.

Conad per la sostenibilità

Conad è la più grande organizzazione di imprenditori indipendenti leader nella grande distribuzione. Raggruppa sette cooperative territoriali che a loro volta associano circa 2.664 dettaglianti per un fatturato di più di 21 miliardi nel 2024. Negli anni Conad ha avviato diverse iniziative che hanno dimostrato la grande attenzione per la crescita del Paese con una spiccata sensibilità per i temi ambientali, sociali ed economici.

Conad Sosteniamo il Futuro ne è un esempio: si tratta di un’idea volta a fare business in modo sostenibile attraverso un insieme di azioni concrete basate sulla partecipazione e sull’inclusività. L’installazione degli eco-compattatori presso alcuni punti vendita ne è un chiaro esempio.