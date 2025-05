Lavoro al Ministero dell’interno – Cercasi 4700 persone, assumono in ordine di domanda: paga da laureati ma richiedono solo il diploma | Fai soldi a palate

Dal Ministero arrivano buone notizie per chi è in cerca di lavoro: il concorso pubblico è aperto anche ai civili e per partecipare basta un diploma.

Il Ministero dell’Interno ha ufficialmente pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Il concorso è rivolto sia ai civili che ai volontari con esperienza militare.

Si tratta di una delle occasioni più importanti da cogliere al volo per chi cerca un lavoro interessante dal punto di vista retributivo, considerando che è richiesto il semplice diploma.

La procedura è stata resa nota con avviso pubblico su inpa.gov.it e le domande possono essere presentate dal 23 aprile al 22 maggio 2025. La selezione avverrà in ordine cronologico di invio della candidatura.

Come riportato su PoliziadiStato.it è possibile compilare tutto online, allegando i documenti richiesti. Il concorso prevede prove scritte, con eventuale valutazione dei titoli nel caso dei candidati militari.

Bando Polizia di Stato: tre tipi di candidatura per lavorare al Ministero dell’Interno

Il bando è diviso in tre distinte procedure, ciascuna identificata da un codice. La prima, AG20251, prevede 2517 posti destinati ai civili in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso nella Polizia. La seconda, VFP2025, mette a disposizione 2059 posti riservati ai volontari in ferma prefissata, inclusi i VFP1, VFP4 e VFPI con almeno 12 mesi di servizio.

C’è poi la terza procedura, identificata dal codice BIL2025 e rivolta a chi possiede un attestato di bilinguismo italiano/tedesco di livello B2. I posti previsti in questo caso sono 41. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda. Il sistema di selezione include prove scritte e/o valutazioni dei titoli a seconda del canale.

Come inviare la propria candidatura per lavorare nella Polizia di Stato

Per accedere alla piattaforma di candidatura bisogna procedere con l’autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Utilizzando il proprio documento digitale si può accedere al bando via desktop con lettore smart card, via smartphone con NFC e app Cie ID, oppure usando il telefono come lettore per il computer. Per inviare la propria candidatura si deve inserire anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, attraverso cui verranno gestite tutte le comunicazioni ufficiali relative alla procedura.

Le domande si inoltrano online all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, selezionando la voce “Concorso pubblico”. Chi ne avesse bisogno può trovare istruzioni dettagliate per la compilazione e il caricamento degli allegati. I candidati sono invitati a leggere con attenzione il bando e a verificare tutti i requisiti richiesti prima della trasmissione, perché non saranno ammesse domande multiple o incomplete.