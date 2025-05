AAA – Assunzioni immediate: nessuna esperienza nella grande distribuzione? Ti assumono qua subito | 20 negozi nuovi e non sanno chi chiamare

Siete alla ricerca di un’opportunità lavorativa immediata? Un’occasione sta bussando alla vostra porta.

Una nota catena è in piena espansione e ha un disperato bisogno di personale per i suoi nuovi punti vendita.

Dimenticatevi delle lunghe attese e dei requisiti stringenti: qui le assunzioni sono dietro l’angolo.

Ben 20 nuovi negozi stanno per aprire i battenti e la chiamata alle armi è già partita.

Se cercate un impiego stabile e siete pronti a mettervi in gioco, questo potrebbe essere il vostro momento.

Cercano te!

Grandi novità in arrivo nel mondo della grande distribuzione: Penny Market è pronto a dare il via a centinaia di nuove assunzioni grazie a un ambizioso piano di espansione che prevede l’apertura di numerosi supermercati in diverse regioni d’Italia. La nota catena di discount sta proseguendo con determinazione il suo programma di crescita sul territorio nazionale, con l’obiettivo di inaugurare ben 20 nuovi punti vendita nel corso del 2025. Un’opportunità imperdibile per chi cerca un impiego nel settore, specialmente in un momento di dinamismo e sviluppo per l’azienda. Il Gruppo Penny Market, già forte di una presenza capillare in Italia con oltre 460 negozi, punta a consolidare ulteriormente la sua posizione attraverso un piano di crescita che si estenderà fino al 2026. Questo programma di sviluppo è supportato da solidi risultati economici, con un fatturato che nel 2024 ha raggiunto 1,6 miliardi di euro, segnando una crescita dell’1,4% rispetto all’anno precedente.

Le nuove aperture previste per il 2025 interesseranno principalmente regioni come Lazio, Basilicata e Calabria, portando con sé una significativa creazione di nuovi posti di lavoro. Ma l’espansione non si ferma qui: Penny Market sta anche investendo nel restyling di numerosi punti vendita esistenti e nell’ampliamento dei servizi offerti, con l’introduzione di reparti serviti come macellerie, panetterie e gastronomie. Molto probabilmente, le assunzioni si concentreranno sui ruoli chiave per il funzionamento della rete vendita, come addetti alla vendita, addetti ai vari reparti (macelleria, gastronomia, panetteria, banco), responsabili e vice responsabili di negozio.

Nessuna esperienza richiesta

Una notizia particolarmente interessante per chi è alla ricerca della prima occupazione o non ha esperienza nella grande distribuzione è che Penny Market offre frequentemente opportunità di lavoro per i giovani, attraverso percorsi di stage e contratti di apprendistato. L’espansione della rete di negozi richiederà con ogni probabilità anche un potenziamento delle funzioni distributive e logistiche, con la ricerca di figure come magazzinieri, operatori di logistica e addetti al carico, scarico e trasporto delle merci.

Se siete interessati a queste opportunità di lavoro, il consiglio è di monitorare attentamente la pagina dedicata alle carriere Lavora con noi presente sul sito web di Penny Market. Qui potrete trovare le posizioni attualmente aperte e candidarvi online inviando il vostro curriculum vitae tramite l’apposito form. Non perdete l’occasione di entrare a far parte di una realtà in forte espansione nel settore della grande distribuzione.