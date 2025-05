Rinnovo patente, controlli medici a oltranza: dovrai rifarla ogni anno | Nuovo limite 12 mesi

Immaginate di dover rinnovare la patente, e scoprire che d’ora in poi, dopo la prima scadenza, sarete costretti a controlli medici annuali.

Sembra una beffa, quasi una patente “usa e getta”, ma è una realtà che sta prendendo piede per molti automobilisti.

Questa nuova tendenza, dettata dalla discrezionalità delle Commissioni Mediche Locali, sta creando non pochi disagi e sollevando interrogativi.

Si tratta davvero di un’esigenza medica o c’è un intento più profondo dietro queste decisioni?

Tieniti pronto a scoprire perché il tuo prossimo rinnovo potrebbe non essere più così semplice.

Controlli anche annuali

Quando si parla di rinnovo della patente, spesso si sentono le più svariate voci: validità di sei mesi, controlli a vita, un anno, poi due, poi cinque. La verità è una sola: non esistono procedure standard. La Commissione Medica Locale decide caso per caso, con assoluta discrezionalità, potendo rimandare il rinnovo di anno in anno se non ritiene lo stato di salute stabile e privo di rischi. Sebbene in linea di principio ogni caso debba essere valutato individualmente, si pone la questione dell’assenza di paletti normativi che possano arginare questa discrezionalità. Per quanto non ci sia certezza, possiamo stabilire alcune “regole base” basate sulla probabilità.

Il primo rinnovo è generalmente per un anno. La durata dei rinnovi successivi tende ad aumentare, con durate pluriennali. La durata minima del rinnovo può essere di sei mesi, mentre quella massima può arrivare a dieci anni. Dopo una serie di rinnovi, non dovrebbe più essere necessario recarsi presso la Commissione Medica Locale. Queste regole possono avere eccezioni dato che la Commissione Medica Locale non ha alcun limite nelle sue decisioni. La normativa attuale è in vigore dal 1992, e non è possibile prevedere cosa accadrà oltre 23 anni dal primo rinnovo.

La validità della patente: possibili indizi

Basandosi sulla normativa, si possono stabilire alcuni paletti sulla durata di validità delle patenti. Per le patenti categorie A e B, la validità è di 10 anni. Per le patenti categorie C e D, è di 5 anni, così come per le patenti speciali di qualsiasi categoria. Esistono altre limitazioni, ad esempio per gli ultracinquantenni e ultrasettantenni, o per le patenti KA e KB. In presenza di condizioni che possano motivare dubbi sulla persistenza dei requisiti psichici e fisici di idoneità, la patente non può essere rinnovata per un periodo superiore a un biennio.

Le uniche eccezioni a questa limitazione biennale esplicitamente riportate dalla normativa riguardano il certificato di abilitazione professionale (CAP) per gli ultrasessantacinquenni, per il quale la durata può essere inferiore al biennio se disposto dalla Commissione medica locale, e la presenza di diabete insulino-dipendente, caso in cui gli accertamenti sono effettuati ogni anno.