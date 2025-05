ESCLUSIVO – INTERNET GRATIS da luglio: se hai uno di questi smartphone straccia il contratto | Non ti serve più

Incredibile notizia: da luglio per alcuni fortunati internet sarà gratis. Tutto dipende dal modello di smartphone, scopri se sei tra questi.

Viviamo in un mondo dove internet è fondamentale: non solo per lavoro o per restare in contatto con gli altri, ma anche per l’intrattenimento e per risolvere praticamente qualsiasi tipo di problema quotidiano.

Eppure nonostante tutte le tecnologie più moderne a nostra disposizione, incredibilmente ci sono ancora angoli del pianeta dove la connessione è un lusso difficile da raggiungere.

Parliamo chiaramente di aree remote, magari in montagna, su piccole isole o in zone rurali, dove la copertura delle reti tradizionali lascia molto a desiderare.

Ma anche chi vive in città iper connesse potrebbe avere problemi di connessione, ogni tanto. Ma le cose stanno per cambiare. Tra poco alcuni fortunati non solo avranno internet stabile, ma sarà anche gratuito. Dipende però dal modello di cellulare. Vediamo quali.

Internet gratis da luglio per chi ha questo telefono

Stiamo per entrare in una nuova era. In cui non solo anche le zone più difficili da raggiungere avranno finalmente un accesso a internet stabile e veloce, senza più dover dipendere dalle classiche reti mobili. Ma tutto sarà anche gratis. Come sarà possibile tutto ciò?

La risposta arriva da una delle aziende più innovative del momento, SpaceX, fondata da Elon Musk. Grazie alla sua rete di satelliti Starlink, presto avremo a disposizione una connessione via satellite che arriverà nelle zone più isolate, e sarà anche completamente gratuita.

I modelli più fortunati

A partire da luglio, come fa sapere infobae.com, questa tecnologia sarà già disponibile per alcuni modelli di smartphone tra i più popolari come Apple, Samsung, Google o Motorola. Grazie alla rete Starlink, che opera con satelliti a bassa orbita, la latenza è ridotta rispetto ai vecchi sistemi satellitari, più lenti e meno precisi. Una volta che il telefono rileverà che non c’è segnale dalle reti tradizionali, si connetterà automaticamente alla rete satellitare, gratuitamente.

Per chi vive in zone molto isolate questo potrebbe significare la fine dei contratti costosi con gli operatori mobili e una vita molto più facile. Con un dispositivo compatibile e l’accesso a Starlink, non avrai più bisogno di dipendere dalle offerte tradizionali. Nello specifico, sempre come indica il sito citato, al momento si parla di alcuni modelli Apple come iPhone 14 e successivi, Google tra cui Pixel 9 e le sue varianti, i Motorola lanciati dal 2024 in poi. E poi ancora alcuni Samsung Galaxy. Per accedere al servizio comunque i telefoni dovranno avere l’ultima versione software disponibile. Una vera rivoluzione.