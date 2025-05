Clonato il Cybertruck: la nuova cinesata sventra Tesla, identico e costa la metà | Devastato Musk

Il futuro dei pick-up dal design avveniristico e inconfondibile, che ha fatto parlare il mondo, sta per essere replicato da un gigante asiatico.

Il Cybertruck di Tesla ha ridefinito il concetto di pick-up con le sue linee futuristiche e il design audace.

Ma cosa succederebbe se un colosso cinese decidesse di replicare quel successo, offrendo un veicolo simile, ma a un prezzo decisamente più accessibile?

Un nuovo contendente, quasi un clone, sta per arrivare sul mercato, minacciando di “tritare” le ambizioni di Elon Musk.

Continua a leggere per capire come un’azienda asiatica sta per sconvolgere il mondo dell’automotive, promettendo un’alternativa che costa la metà.

Una copia?

GAC Motors, un’importante azienda automobilistica cinese con una produzione annuale di oltre 2,5 milioni di veicoli e una presenza in più di 70 paesi, sta facendo parlare di sé. La sua gamma diversificata include modelli elettrici (famiglia Aion), ibridi e a combustione (famiglia Trumpchi), pensati per soddisfare ogni tipo di cliente. Uno dei suoi ultimi prototipi, il Pick-Up 01, ha destato scalpore per la sua notevole somiglianza con il Tesla Cybertruck 100% elettrico. Questo concept è stato presentato qualche settimana fa al Salone dell’Automobile di Shanghai e, secondo le informazioni ufficiali recenti, la versione di produzione sarà lanciata nel 2027. Inizialmente, le vendite di questa camionetta si concentreranno su mercati internazionali come Australia, Arabia Saudita e Sud America, come parte della strategia di globalizzazione dell’azienda, denominata ‘One GAC 2.0’.

Nonostante i pick-up siano soggetti a normative più stringenti in Cina, il segmento è diventato cruciale per i produttori cinesi. Secondo la China Passenger Car Association (CPCA), nel primo trimestre del 2025 sono state esportate 62.000 camionette, un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024. Proprio come il Tesla Cybertruck, il pick-up di GAC sfoggia una fisionomia squadrata molto particolare e GAC lo ha definito un “pick-up todoterreno”, adatto sia per l’asfalto che per i percorsi off-road.

Un modello molto più economico

A quanto pare, il modello di serie utilizzerà la piattaforma GAIA (GAC Intelligent Adaptive Architecture) sviluppata internamente dal marchio cinese, che consente di effettuare aggiustamenti dinamici nel sistema di sospensione, nell’erogazione di potenza e nei modi di guida. Resta da vedere se un’estetica così audace verrà mantenuta nel modello di produzione. Il tipo di costruzione della carrozzeria, in alluminio, e i retrovisori con telecamere sembrano audacie tipiche di un modello concettuale, anche se nulla impedisce a GAC di puntare su un pick-up così estremo nel 2027, quando verrà svelato il modello finale.

Secondo le prime stime e le notizie circolanti, il GAC Pick-Up 01 potrebbe avere un prezzo di lancio di circa $41.000, rendendolo significativamente più economico rispetto al Cybertruck di Tesla, il cui prezzo parte da circa $69.990 per la versione a trazione posteriore. Questa differenza di prezzo, unita a un design che richiama quello del veicolo di Elon Musk, posiziona il GAC Pick-Up 01 come un forte contendente, pronto a sfidare Tesla sul suo stesso terreno, ma con un’offerta decisamente più accessibile.